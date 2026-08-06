Festival del Manito Ocueño Entretenimiento -  6 de agosto de 2026 - 10:19

Festival Nacional del Manito 2026: fechas, agenda y principales eventos en Ocú

En esta edición, S. M. Ana Lucía Campos De León será la soberana del Festival Nacional del Manito 2026.

Reina del Festival Nacional del Manito 2026.

Reina del Festival Nacional del Manito 2026.

@festivaldelmanito
Ana Canto
Por Ana Canto

Del 13 al 16 de agosto, se celebrará el Festival Nacional del Manito en el distrito de Ocú, provincia de Herrera, donde miles de residentes y visitantes se reunirán para rendir homenaje a las raíces e identidad de un pueblo que conserva sus tradiciones.

En esta edición, S. M. Ana Lucía Campos De León será la soberana encargada de representar a la mujer ocueña durante las festividades.

Calendario de actividades del LII Festival Nacional de Manito

Jueves 13 de agosto

  • 7:00 p.m. Recorrido de despedida de la reina saliente Joselin Maireé Higuera y recorrido de la reina entrante Ana Lucía Campos De León.

Viernes 14 de agosto

  • 9:00 a.m. inicio de los Concursos Infantiles Regionales
  • 7:00 p.m. Inicio de homenaje a ocueños distinguidos.
  • 11:00 p.m. bailes típicos

Sábado 15 de agosto

  • 9:00 a.m. Recibimiento de los novios de la Boda Campesina
  • 10:00 a.m. Celebración de Santa Misa del Matrimonio Campesino
  • 12:00 p.m. Recorrido a caballo de los recién casados.
  • 1:00 p.m. Concursos juveniles adultos.
  • 7:00 p.m. Concurso de Acordeón Rigoberto Yin Carrrizo
  • 9:00 a.m. Tradicional Duelo del Tamborito
  • 11:00 p.m. Bailes Típicos

Domingo 16 de agosto

  • 8:00 a.m. Llegada de las delegaciones invitadas
  • 9:00 a.m. Organización del desfile
  • 10:00 a.m. Inicio del desfile folclórico cerrando con la gran cabalgata.
  • 3:00 p.m. Gran sarao con Alejandro Torres
  • 7:00 a.m. Baile con Celsito Quintero
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