Festival Nacional del Manito 2026: fechas, agenda y principales eventos en Ocú

Del 13 al 16 de agosto, se celebrará el Festival Nacional del Manito en el distrito de Ocú, provincia de Herrera, donde miles de residentes y visitantes se reunirán para rendir homenaje a las raíces e identidad de un pueblo que conserva sus tradiciones.
Calendario de actividades del LII Festival Nacional de Manito
Jueves 13 de agosto
- 7:00 p.m. Recorrido de despedida de la reina saliente Joselin Maireé Higuera y recorrido de la reina entrante Ana Lucía Campos De León.
Viernes 14 de agosto
- 9:00 a.m. inicio de los Concursos Infantiles Regionales
- 7:00 p.m. Inicio de homenaje a ocueños distinguidos.
- 11:00 p.m. bailes típicos
Sábado 15 de agosto
- 9:00 a.m. Recibimiento de los novios de la Boda Campesina
- 10:00 a.m. Celebración de Santa Misa del Matrimonio Campesino
- 12:00 p.m. Recorrido a caballo de los recién casados.
- 1:00 p.m. Concursos juveniles adultos.
- 7:00 p.m. Concurso de Acordeón Rigoberto Yin Carrrizo
- 9:00 a.m. Tradicional Duelo del Tamborito
- 11:00 p.m. Bailes Típicos
Domingo 16 de agosto
- 8:00 a.m. Llegada de las delegaciones invitadas
- 9:00 a.m. Organización del desfile
- 10:00 a.m. Inicio del desfile folclórico cerrando con la gran cabalgata.
- 3:00 p.m. Gran sarao con Alejandro Torres
- 7:00 a.m. Baile con Celsito Quintero