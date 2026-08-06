¿Por qué escasean los tanques de gas de 25 libras? Comerciantes señalan operativos de Acodeco

La escasez de tanques de gas de 25 libras fue constatada por el equipo de Telemetro Reporta durante un recorrido por distintos comercios del corregimiento de Parque Lefevre.

En varios establecimientos visitados se evidenció la poca disponibilidad de estos cilindros, una situación que, según explicaron los propietarios de los negocios, estaría relacionada con las pérdidas que enfrentan durante los operativos de fiscalización que realiza la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Contenido relacionado: Tanques de gas de 25 libras: reportan falta de venta en comercios de la capital

Comerciantes aseguran que enfrentan pérdidas

Los propietarios de los comercios consultados manifestaron su preocupación por la escasez de los tanques de gas de 25 libras y señalaron que los operativos de Acodeco para verificar el contenido de los cilindros representan pérdidas para sus negocios.

En un recorrido en el corregimiento de Parque Lefevre el equipo de Telemetro Reporta constató la escasez de tanques de gas de 25 libras en los comercios. Los dueños de los negocios alegan pérdidas ante los operativos que realiza la Acodeco para verificar el contenido de los… pic.twitter.com/nNmk3vBPWL — Telemetro Reporta (@TReporta) August 6, 2026

Según explicaron, las verificaciones buscan comprobar que los cilindros cumplan con el contenido establecido, pero los comerciantes sostienen que las situaciones derivadas de estos operativos han afectado la disponibilidad del producto para los consumidores.

La situación genera preocupación entre los establecimientos que comercializan estos cilindros, debido a que la falta de unidades limita su capacidad para atender la demanda de los clientes.

¿Qué está pasando con los tanques de gas?

Durante el recorrido realizado por Telemetro Reporta se pudo observar la escasez de cilindros de 25 libras en los comercios visitados en Parque Lefevre.

Los comerciantes piden que se busquen alternativas que permitan garantizar la disponibilidad de los tanques para los consumidores, al tiempo que se mantengan los controles destinados a verificar que el producto que se comercializa cumpla con las normas establecidas.

La situación queda ahora a la espera de una explicación de las autoridades sobre las causas de la disminución en la disponibilidad de los cilindros y el impacto que han tenido los operativos de fiscalización.