¿Por qué escasean los tanques de gas de 25 libras? Comerciantes señalan operativos de Acodeco

La escasez de tanques de gas de 25 libras fue constatada por el equipo de Telemetro Reporta durante un recorrido por distintos comercios del corregimiento de Parque Lefevre.
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Comerciantes aseguran que enfrentan pérdidas
Los propietarios de los comercios consultados manifestaron su preocupación por la escasez de los tanques de gas de 25 libras y señalaron que los operativos de Acodeco para verificar el contenido de los cilindros representan pérdidas para sus negocios.
Según explicaron, las verificaciones buscan comprobar que los cilindros cumplan con el contenido establecido, pero los comerciantes sostienen que las situaciones derivadas de estos operativos han afectado la disponibilidad del producto para los consumidores.
La situación genera preocupación entre los establecimientos que comercializan estos cilindros, debido a que la falta de unidades limita su capacidad para atender la demanda de los clientes.
¿Qué está pasando con los tanques de gas?
Durante el recorrido realizado por Telemetro Reporta se pudo observar la escasez de cilindros de 25 libras en los comercios visitados en Parque Lefevre.
Los comerciantes piden que se busquen alternativas que permitan garantizar la disponibilidad de los tanques para los consumidores, al tiempo que se mantengan los controles destinados a verificar que el producto que se comercializa cumpla con las normas establecidas.
La situación queda ahora a la espera de una explicación de las autoridades sobre las causas de la disminución en la disponibilidad de los cilindros y el impacto que han tenido los operativos de fiscalización.