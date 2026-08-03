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Viceministro de Comercio habla sobre irregularidades en el peso de los tanques de gas de 25 libras

El viceministro de Comercio e Industrias, Omar Torres, se refirió al tema del tanque de gas de 25 libras, luego de que la Acodeco informó que se han detectado irregularidades en el peso. Explicó que los comercios tienen la responsabilidad de que los cilindros tengan ”el precio visible, el precio correcto y tenga sello de seguridad”, y que en el caso de las multas por tanques de gas que no pesen las 25 libras, la misma no se aplica al comercio, sino al distribuidor.