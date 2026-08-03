Panamá Entrevistas - 3 de agosto de 2026 - 10:09
Fiscales explican el Protocolo Patricia que busca fortalecer investigaciones por femicidios en Panamá
Delia de Castro, fiscal Superior del Instituto de Formación de Fiscales, y Jorge Ferguson, fiscal Superior de Homicidios, brindaron detalles sobre el Protocolo Patricia lanzado por el Ministerio Público con el objetivo de fortalecer las investigaciones por casos de femicidio en Panamá. Ferguson detalló que en lo que va del año 2026 se han registrado 13 de estos delitos a nivel nacional.