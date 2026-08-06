Guerra Rusia - Ucrania: Panamá facilita el retorno de ciudadano desde Rusia tras salir de las fuerzas militares

Un ciudadano panameño regresó a la República de Panamá desde la Federación de Rusia, luego de ser desvinculado de las fuerzas militares de ese país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se trata de Adrián González Morán , quien recibió acompañamiento y asistencia consular de la Embajada de Panamá en Moscú durante las gestiones realizadas para facilitar su retorno.

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El ciudadano tiene previsto llegar a la ciudad de Panamá durante la tarde de este jueves en un vuelo de Turkish Airlines.

Embajada de Panamá acompañó su salida de Rusia

La embajadora de Panamá en la Federación de Rusia, Carmen Ávila, acompañó personalmente a González Morán hasta el aeropuerto para verificar su embarque y procurar que el proceso de salida se desarrollara sin inconvenientes.

La @CancilleriaPma informa sobre retorno del panameño Adrián González Morán desde Rusia tras su desvinculación de las fuerzas militares de ese país. pic.twitter.com/9klbXEcEZG — Telemetro Reporta (@TReporta) August 6, 2026

La Cancillería indicó que el ciudadano presenta lesiones, por lo que se tomó en consideración su condición durante las gestiones para facilitar su salida del país.

Por parte de las autoridades rusas, un funcionario consular del Ministerio de Asuntos Exteriores acompañó al ciudadano panameño hasta la puerta de embarque.

Ciudadano pagó su boleto de regreso

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que González Morán sufragó con recursos propios el costo de su boleto aéreo para regresar a Panamá.

La participación del Estado panameño estuvo relacionada con las gestiones de asistencia y acompañamiento consular necesarias para facilitar su salida de Rusia.

A su llegada a Panamá, la Cancillería continuará brindando el apoyo consular que corresponda y dará seguimiento a su situación, en coordinación con las instituciones nacionales competentes.

Panamá reitera protección a sus ciudadanos en el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que la protección y asistencia a los ciudadanos panameños en el extranjero constituye una prioridad de la política consular del Estado.

La institución señaló que continuará brindando asistencia a los nacionales que requieran apoyo consular, conforme a las responsabilidades del Estado panameño y al derecho internacional.