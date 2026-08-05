MINSEG crea Comando Conjunto para reforzar la seguridad del Canal de Panamá.

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) ordenó la creación del Comando Conjunto para la Seguridad del Canal de Panamá (CCSCP), mediante una resolución firmada por el titular de la cartera, Frank Ábrego.

Este equipo estará conformado por unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME). Entre sus funciones principales destacan la planificación y ejecución de operaciones de seguridad para la protección de las cuencas hidrográficas y la infraestructura crítica vinculada a la operación de la vía interoceánica.

Según lo establecido en el documento oficial, la estructura del comando contará con un jefe operacional, cargo que recaerá en un oficial de carrera policial con rango de comisionado o subcomisionado, y un coordinador ministerial.

El MINSEG será la entidad encargada de la supervisión administrativa y del control interno de las actividades desarrolladas por el CCSCP.