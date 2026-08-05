Panamá Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 17:52

Calendario escolar 2027: días oficiales de clases y vacaciones

El MEDUCA dio a conocer el Calendario Escolar 2027 oficial, luego de modificaciones aplicadas al Decreto Ejecutivo N.° 43.

Calendario escolar 2027.

Calendario escolar 2027.

@MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) dio a conocer el Calendario Escolar 2027, el cual establece que el inicio de clases está programado para el 1 de marzo de 2027, luego de las modificaciones aplicadas al Decreto Ejecutivo N.° 43.

Calendario escolar oficial 2027

Semana de organización docente

  • Desde el 22 al 26 de febrero

Primer trimestre

  • Desde el 1 de marzo al 28 de mayo

Receso del primer trimestre

  • Del 31 de mayo al 4 de junio

Segundo trimestre

  • Desde el 7 de junio al 27 de agosto

Receso del segundo trimestre

  • Del 30 de agosto al 3 de septiembre

Tercer trimestre

  • Desde el 6 de septiembre al 10 de diciembre

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