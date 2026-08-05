El Ministerio de Educación (MEDUCA) dio a conocer el Calendario Escolar 2027, el cual establece que el inicio de clases está programado para el 1 de marzo de 2027, luego de las modificaciones aplicadas al Decreto Ejecutivo N.° 43.
Panamá Nacionales - 5 de agosto de 2026 - 17:52
Calendario escolar 2027: días oficiales de clases y vacaciones
El MEDUCA dio a conocer el Calendario Escolar 2027 oficial, luego de modificaciones aplicadas al Decreto Ejecutivo N.° 43.
Calendario escolar oficial 2027
Semana de organización docente
- Desde el 22 al 26 de febrero
Primer trimestre
- Desde el 1 de marzo al 28 de mayo
Receso del primer trimestre
- Del 31 de mayo al 4 de junio
Segundo trimestre
- Desde el 7 de junio al 27 de agosto
Receso del segundo trimestre
- Del 30 de agosto al 3 de septiembre
Tercer trimestre
- Desde el 6 de septiembre al 10 de diciembre
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