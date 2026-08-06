Eclipse solar del 12 de agosto: NASA transmitirá en vivo el fenómeno, mira la hora

El próximo miércoles 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total , uno de los principales fenómenos astronómicos del año, y la NASA realizará una transmisión en vivo para que personas de todo el mundo puedan seguir el evento.

La transmisión comenzará a partir de la 1:15 p.m. ET (17:15 UTC) y mostrará el momento en que la Luna pase frente al Sol, además de imágenes y contenido científico relacionado con el fenómeno.

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¿Dónde se verá el eclipse solar total?

La totalidad del eclipse no será visible desde cualquier lugar del mundo. La franja donde la Luna cubrirá completamente el Sol atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal.

En otras zonas del hemisferio norte se podrá observar un eclipse solar parcial, con distintos niveles de cobertura del disco solar. NASA señala que el fenómeno parcial será visible en partes de Norteamérica, Europa, África y otras áreas alcanzadas por la penumbra de la Luna.

On Aug. 12, you have the chance to experience a total solar eclipse from anywhere in the world.



Starting at 1:15pm ET (1715 UTC), we'll stream live as the Moon passes in front of the Sun, bringing the views and the science straight to you.



Get safe viewing tips in this video. pic.twitter.com/AMkUR50Fo7 — NASA (@NASA) August 5, 2026

En los lugares ubicados dentro de la franja de totalidad, el oscurecimiento completo del Sol durará menos de dos minutos en la mayoría de los puntos.

¿A qué hora transmitirá NASA el eclipse?

La NASA anunció una transmisión en vivo para el 12 de agosto, con cobertura del eclipse y contenido científico.

La hora anunciada para el inicio de la transmisión es:

1:15 p.m. ET / 17:15 UTC

Para Panamá, que utiliza el horario UTC-5 durante todo el año, esto corresponde a las 12:15 p.m.

La cobertura permitirá seguir el fenómeno incluso desde lugares donde el eclipse total no sea visible.

¿Cómo observar el eclipse de forma segura?

La NASA advierte que nunca se debe mirar directamente al Sol durante las fases parciales del eclipse sin protección ocular adecuada.

Para observarlo directamente se deben utilizar gafas especiales para eclipses o visores solares que cumplan con el estándar internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente.

También es posible utilizar métodos de observación indirecta, como un proyector estenopeico, que permite ver la imagen del Sol proyectada sobre una superficie sin mirar directamente hacia el astro.

La NASA también advierte que no se debe mirar el Sol a través de cámaras, binoculares o telescopios utilizando únicamente gafas para eclipses, debido a que la concentración de los rayos solares puede provocar lesiones oculares graves.

¿Por qué es importante este eclipse?

Durante un eclipse solar total, la Luna bloquea completamente la cara brillante del Sol y permite observar temporalmente su corona, la atmósfera exterior del astro que normalmente queda oculta por el intenso brillo solar.

La NASA aprovechará el eclipse del 12 de agosto para realizar investigaciones científicas sobre la corona solar y los efectos que el oscurecimiento temporal produce en la atmósfera terrestre.

El fenómeno será además una oportunidad para que millones de personas sigan uno de los espectáculos astronómicos más llamativos de 2026, ya sea desde los lugares donde será visible o mediante la transmisión en vivo de la NASA.