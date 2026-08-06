Director del IFARHU responde por traslado de $36 millones para becas y $1.3 millones para alquileres

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) , Carlos Godoy, respondió a los cuestionamientos de diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional relacionados con dos traslados de partidas solicitados por la institución.

Los cuestionamientos estuvieron relacionados con un traslado de más de $36 millones destinado al pago de becas y otro por aproximadamente $1.3 millones para cubrir gastos de arrendamiento.

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Director del IFARHU: ¿Para qué se utilizarán los fondos?

Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto, Godoy explicó a los diputados los detalles de los recursos solicitados por el IFARHU.

El director del @IFARHU, Carlos Godoy, respondió a cuestionamientos de los diputados de la Comisión de Presupuesto de la @asambleapa por un traslado de partida por más de 36 millones de dólares para el pago de becas y 1.3 millones de dólares para arrendamiento. pic.twitter.com/KiKNCbKhum — Telemetro Reporta (@TReporta) August 6, 2026

El traslado de partida por más de $36 millones está destinado a atender compromisos relacionados con el pago de becas a los beneficiarios de los programas administrados por la institución.

Mientras que el monto de aproximadamente $1.3 millones corresponde a recursos para cubrir arrendamientos.

Los diputados solicitaron explicaciones sobre el uso y destino de estos recursos como parte del proceso de evaluación de los traslados de partidas.

Director del IFARHU responde ante la Comisión de Presupuesto

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que del monto aprobado, B/.36.4 millones serán destinados al pago de las becas de los estudiantes que recientemente resultaron beneficiados en el Concurso General de Becas 2026, así como a honrar desembolsos pendientes correspondientes a beneficiarios de años anteriores. El resto de los fondos será utilizado para atender compromisos relacionados con el alquiler de las instalaciones de la institución.

Godoy destacó que la aprobación de este traslado de partida fortalece la capacidad del IFARHU para cumplir oportunamente con sus obligaciones y asegurar la continuidad de los programas de asistencia educativa que benefician a miles de estudiantes en todo el país.

Con esta aprobación, el IFARHU reafirma su compromiso de respaldar la formación académica de los estudiantes panameños, garantizando el acceso a los beneficios que promueven la permanencia, el rendimiento y el desarrollo educativo de la población estudiantil.

La discusión se desarrolla en el marco de la revisión de las necesidades presupuestarias del IFARHU para la vigencia fiscal 2026.