Costa Rica propone arbitraje para poner fin a disputa comercial con Panamá: estos son los puntos

El Gobierno de Costa Rica presentó a Panamá una propuesta para intentar poner fin a la disputa comercial que ambos países mantienen desde 2019 por el ingreso de productos agropecuarios y que en los últimos meses ha generado nuevas tensiones en las relaciones bilaterales.

La propuesta fue enviada este miércoles 5 de agosto por el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX) y contempla dos vías para buscar una solución al conflicto.

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La primera está relacionada con el reclamo de Costa Rica por los productos cuyo ingreso a Panamá permanece restringido, mientras que la segunda busca atender las quejas de Panamá sobre productos de interés para el mercado panameño.

¿Qué propone Costa Rica para resolver la disputa?

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que ambos gobiernos acuerden acudir a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para resolver la apelación presentada por Panamá contra el fallo que favoreció a Costa Rica.

El Gobierno de Costa Rica envió este miércoles a Panamá una propuesta para poner fin a una disputa comercial por la exportación de bienes agropecuarios costarricenses que mantienen ambos países desde 2019, y que recientemente ha sido motivo de tensión en las relaciones… pic.twitter.com/7bGzKUTPUm — Telemetro Reporta (@TReporta) August 6, 2026

Panamá presentó esa apelación en 2025, después de que un grupo arbitral de la OMC fallara a favor de Costa Rica en la disputa relacionada con las restricciones a determinados productos agropecuarios costarricenses.

Costa Rica sostiene que el arbitraje permitiría resolver la apelación debido a que el órgano de apelación de la OMC ante el cual fue presentada no se encuentra operativo desde diciembre de 2019.

La propuesta contempla que ambos países se comprometan a respetar el resultado de los árbitros internacionales.

Costa Rica plantea un memorando de entendimiento

El segundo componente consiste en que Panamá y Costa Rica suscriban un memorando de entendimiento.

Según el COMEX costarricense, mediante este acuerdo Costa Rica se comprometería a realizar gestiones para atender las solicitudes de exportación que Panamá desee presentar.

El proceso tendría el acompañamiento de un organismo internacional con el objetivo de brindar mayor confianza y transparencia a los procedimientos.

La propuesta busca, de esta manera, atender los intereses comerciales de ambos países y no solamente el reclamo costarricense.

¿Qué productos están en medio de la disputa?

La controversia comercial se relaciona con restricciones impuestas por Panamá al ingreso de determinados productos agropecuarios procedentes de Costa Rica.

Entre los productos involucrados se encuentran banano, plátano, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, fresas, lácteos y piña.

En diciembre de 2024, un grupo arbitral de la OMC concluyó que varias de las medidas aplicadas por Panamá no se ajustaban a sus obligaciones comerciales internacionales. Panamá posteriormente presentó una apelación contra esa decisión.

Al mismo tiempo, Panamá ha señalado que sus productores y exportadores también han enfrentado restricciones para colocar productos en el mercado costarricense, por lo que el Gobierno panameño ha reclamado condiciones de reciprocidad.

Ministra de Comercio de Costa Rica viajará a Panamá

Como parte de la iniciativa, la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, viajará la próxima semana a Panamá.

De acuerdo con una fuente del COMEX citada por EFE, Trejos tiene previsto reunirse el próximo martes con el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó.

La ministra costarricense calificó la propuesta como una alternativa para buscar una solución rápida al conflicto y restablecer el comercio bilateral.

El objetivo, según Trejos, es generar beneficios para los productores y ampliar las opciones disponibles para los consumidores de ambos países, además de contribuir a mejorar las relaciones entre Panamá y Costa Rica.

Una disputa que ha aumentado la tensión entre ambos países

El conflicto comercial ha adquirido una nueva dimensión durante 2026.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, cuestionó públicamente las restricciones comerciales de Panamá y anunció que su Gobierno impulsaría acciones internacionales para abordar el problema.

La situación provocó una respuesta del presidente panameño, José Raúl Mulino, quien posteriormente anunció medidas relacionadas con la venta de energía eléctrica a Costa Rica, elevando la tensión entre ambos gobiernos.

La nueva propuesta costarricense busca ahora trasladar la disputa nuevamente al ámbito de los mecanismos internacionales de solución de controversias y establecer, paralelamente, un mecanismo para atender los intereses comerciales de ambos países.

FUENTE: EFE