Recreovía regresa a la Cinta Costera este domingo: conozca el horario y las actividades

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a participar en una nueva jornada de Recreovía que se realizará este domingo 9 de agosto en la Cinta Costera.

La iniciativa busca promover la actividad física, la recreación y la convivencia familiar en uno de los espacios públicos más concurridos de la capital.

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¿A qué hora será la Recreovía?

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, la jornada se desarrollará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

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La mejor forma de empezar el domingo es en movimiento.



La Recreovía regresa a la Cinta Costera con un espacio para toda la familia.



9 de agosto | 6:00 a.m. - 11:00 a.m. pic.twitter.com/6h3JTQOE5q — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) August 6, 2026

Durante este horario, el tramo marino de la Cinta Costera será habilitado para que los asistentes puedan caminar, correr, montar bicicleta, patinar y realizar otras actividades al aire libre en un ambiente seguro y familiar.

Un espacio para el deporte y la convivencia

La Recreovía se ha convertido en una alternativa para que niños, jóvenes y adultos disfruten de actividades recreativas y deportivas mientras aprovechan los espacios públicos de la ciudad.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a las familias panameñas para que participen de esta jornada y disfruten de una mañana dedicada al bienestar, la salud y la integración comunitaria.

Además, recomendaron a los asistentes llevar hidratación, utilizar protector solar y seguir las indicaciones de seguridad establecidas durante el evento.