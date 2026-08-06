Recreovía regresa a la Cinta Costera este domingo: conozca el horario y las actividades

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a participar en una nueva jornada de Recreovía que se realizará este domingo 9 de agosto en la Cinta Costera.
¿A qué hora será la Recreovía?
De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, la jornada se desarrollará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
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Durante este horario, el tramo marino de la Cinta Costera será habilitado para que los asistentes puedan caminar, correr, montar bicicleta, patinar y realizar otras actividades al aire libre en un ambiente seguro y familiar.
Un espacio para el deporte y la convivencia
La Recreovía se ha convertido en una alternativa para que niños, jóvenes y adultos disfruten de actividades recreativas y deportivas mientras aprovechan los espacios públicos de la ciudad.
Las autoridades municipales reiteraron la invitación a las familias panameñas para que participen de esta jornada y disfruten de una mañana dedicada al bienestar, la salud y la integración comunitaria.
Además, recomendaron a los asistentes llevar hidratación, utilizar protector solar y seguir las indicaciones de seguridad establecidas durante el evento.