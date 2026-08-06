Telemedicina e inteligencia artificial: así transformará el Minsa la atención médica en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) avanza en la transformación digital de los servicios médicos en Panamá mediante la incorporación de nuevas tecnologías, entre ellas la telemedicina, la teleconsulta, el uso de drones y la inteligencia artificial.

Las iniciativas buscan facilitar el acceso a los servicios de salud, agilizar procesos y reducir los tiempos de espera de los pacientes.

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Durante el acto de apertura de un congreso médico, la directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, explicó que la institución trabaja en diferentes proyectos para incorporar herramientas tecnológicas al sistema de salud.

Minsa utilizará drones para transportar medicamentos y muestras

Entre las iniciativas que impulsa el Minsa se encuentra el uso de drones para transportar medicamentos y muestras de laboratorio.

Esta tecnología podría facilitar el traslado de insumos y muestras, particularmente en zonas donde las distancias o las condiciones de acceso representan un desafío para la atención sanitaria.

El objetivo es aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para hacer más eficiente la prestación de los servicios de salud.

Inteligencia artificial para agilizar diagnósticos

Otro de los proyectos contempla la utilización de inteligencia artificial para apoyar la lectura de estudios diagnósticos. De acuerdo con el Minsa, esta herramienta busca agilizar los procesos y contribuir a reducir los tiempos de espera de los pacientes.

Minsa destaca papel del Colegio Médico

Durante la apertura del congreso, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, resaltó la importancia del Colegio Médico de Panamá en la promoción de la calidad, la ética y la formación continua de los profesionales de la medicina.

“El Colegio Médico es, por excelencia, el garante de la idoneidad y del desarrollo profesional continuo en nuestra nación”, manifestó el ministro. “El Colegio Médico es, por excelencia, el garante de la idoneidad y del desarrollo profesional continuo en nuestra nación”, manifestó el ministro.

Boyd Galindo señaló que el Colegio Médico constituye un aliado estratégico para el Ministerio de Salud en el fortalecimiento de la práctica médica en el país.

El presidente del Comité Organizador del Congreso, Félix Correa, informó que el programa académico contempla 50 horas lectivas y 80 conferencias, a cargo de especialistas nacionales e internacionales.