Panamá Nacionales -  4 de agosto de 2026 - 15:23

Centro de Salud del MINSA en Caimitillo atenderá los sábados desde el 15 de agosto

El Centro de Salud de Caimitillo ampliará su atención desde el 15 de agosto y abrirá los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., informó el MINSA.

Centro de Salud del MINSA en Caimitillo atenderá los sábados

Centro de Salud del MINSA en Caimitillo atenderá los sábados

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que el Centro de Salud de Caimitillo, en Panamá Norte, ampliará su horario de atención a partir del sábado 15 de agosto.

Con esta medida, la instalación brindará atención médica los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., con el objetivo de ampliar el acceso a los servicios de atención primaria para la población de esta zona.

Tema de interés: Nuevo Campus del INADEH alcanza 52 % de avance

MINSA: ¿Qué servicios ofrecerá el Centro de Salud de Caimitillo los sábados?

Durante el horario extendido, los usuarios podrán acceder a los siguientes servicios:

  • Medicina general
  • Laboratorio
  • Farmacia
  • Vacunación
  • Inyectables

La ampliación permitirá que los residentes puedan acceder a estos servicios durante el fin de semana, además de los horarios habituales de atención.

Caimitillo será la tercera instalación con horario extendido

El MINSA informó que, con la implementación de esta medida, el Centro de Salud de Caimitillo se convierte en la tercera instalación de salud de la región de Panamá Norte en contar con un horario extendido.

La iniciativa forma parte de las acciones para fortalecer la atención primaria y facilitar el acceso de la población a los servicios de salud.

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSA anuncia el inicio del cobro de tasas para servicios de Control de Alimentos

MINSA aplicará un anticuerpo contra el Virus Sincitial Respiratorio a recién nacidos desde finales de agosto

Explosión en el Hospital Regional Anita Moreno deja tres trabajadores heridos

Recomendadas

Más Noticias