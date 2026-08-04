Centro de Salud del MINSA en Caimitillo atenderá los sábados desde el 15 de agosto

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que el Centro de Salud de Caimitillo, en Panamá Norte, ampliará su horario de atención a partir del sábado 15 de agosto.
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MINSA: ¿Qué servicios ofrecerá el Centro de Salud de Caimitillo los sábados?
Durante el horario extendido, los usuarios podrán acceder a los siguientes servicios:
- Medicina general
- Laboratorio
- Farmacia
- Vacunación
- Inyectables
La ampliación permitirá que los residentes puedan acceder a estos servicios durante el fin de semana, además de los horarios habituales de atención.
Caimitillo será la tercera instalación con horario extendido
El MINSA informó que, con la implementación de esta medida, el Centro de Salud de Caimitillo se convierte en la tercera instalación de salud de la región de Panamá Norte en contar con un horario extendido.
La iniciativa forma parte de las acciones para fortalecer la atención primaria y facilitar el acceso de la población a los servicios de salud.