﻿Nuevo Campus del INADEH alcanza 52 % de avance.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, realizó una visita de inspección al nuevo campus del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ), una obra que registra un 52 % de avance y que busca ampliar la oferta de formación técnica y profesional en Panamá.

Durante el recorrido, las autoridades conocieron de primera mano el desarrollo del proyecto de infraestructura educativa y visitaron diversas áreas del complejo, entre ellas los talleres de soldadura, electricidad y refrigeración, así como el almacén central.

Al concluir la visita, el ministro Chapman manifestó su satisfacción por el progreso de la obra y destacó que los avances reflejan el trabajo realizado durante los últimos dos años para concretar un proyecto que fortalecerá la capacitación técnica y profesional de la población.

Por su parte, la directora general del INADEH, Yajaira Pitti, resaltó que la coordinación entre las instituciones ha sido clave para el desarrollo del proyecto y afirmó que el trabajo conjunto continuará impulsando una obra estratégica para el país.

El nuevo campus del INADEH forma parte de las iniciativas destinadas a fortalecer la educación técnica en Panamá, mediante instalaciones modernas y equipadas para ofrecer una formación acorde con las necesidades de los distintos sectores productivos.