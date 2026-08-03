Panamá Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 16:53

¿Buscas capacitarte? INADEH abre inscripciones para cursos de hotelería y turismo

El INADEH realizará una convocatoria presencial para programas de hotelería y turismo en Plaza Galerías Panamericana.

INADEH abre inscripciones para cursos de hotelería y turismo

INADEH abre inscripciones para cursos de hotelería y turismo

INADEH
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció una convocatoria presencial para quienes deseen inscribirse en los programas de formación en hotelería y turismo.

La jornada se realizará el miércoles 5 de agosto de 2026, en la sede del INADEH ubicada en Plaza Galerías Panamericana, en Tocumen, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Tema de interés: INADEH, ITSE crearán cursos y técnicos para fortalecer el sector logístico

Programas de formación disponibles

Durante la convocatoria, los interesados podrán optar por los siguientes programas:

  • Técnico profesional en mantenimiento de hoteles y restaurantes, con una duración de 967 horas.
  • Técnico profesional en gestión y comercialización de productos turísticos, con una duración de 977 horas.
  • Camarera de hotel, con una duración de 632 horas.

¿Dónde y cuándo será la convocatoria?

  • Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026.
  • Horario: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: INADEH Plaza Galerías Panamericana, Tocumen.

El INADEH invitó a las personas interesadas en desarrollar una carrera en el sector hotelero y turístico a participar en esta convocatoria y aprovechar la oferta de formación técnica que busca fortalecer las competencias para el mercado laboral.

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