¿Buscas capacitarte? INADEH abre inscripciones para cursos de hotelería y turismo

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció una convocatoria presencial para quienes deseen inscribirse en los programas de formación en hotelería y turismo.
Tema de interés: INADEH, ITSE crearán cursos y técnicos para fortalecer el sector logístico
Programas de formación disponibles
Durante la convocatoria, los interesados podrán optar por los siguientes programas:
- Técnico profesional en mantenimiento de hoteles y restaurantes, con una duración de 967 horas.
- Técnico profesional en gestión y comercialización de productos turísticos, con una duración de 977 horas.
- Camarera de hotel, con una duración de 632 horas.
¿Dónde y cuándo será la convocatoria?
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026.
- Horario: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: INADEH Plaza Galerías Panamericana, Tocumen.
El INADEH invitó a las personas interesadas en desarrollar una carrera en el sector hotelero y turístico a participar en esta convocatoria y aprovechar la oferta de formación técnica que busca fortalecer las competencias para el mercado laboral.