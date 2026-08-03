Cáritas Panamá recauda más de B/.93 mil para apoyar ayuda humanitaria en Venezuela

La solidaridad de los panameños continúa traduciéndose en apoyo para las familias afectadas por la emergencia en Venezuela. Hasta el 31 de julio , la Pastoral Social Cáritas Panamá informó que ha canalizado B/.93,024.32 en donaciones que serán destinadas a fortalecer la respuesta humanitaria que desarrolla Cáritas Venezuela .

Los recursos serán enviados a la organización venezolana para respaldar los programas de asistencia impulsados por la Iglesia Católica en beneficio de las comunidades afectadas.

Arzobispo agradece la solidaridad de los panameños

El arzobispo metropolitano de Panamá y presidente de Cáritas Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, agradeció el respaldo brindado por la población durante la campaña de recolección de fondos.

"En nombre de la Iglesia en Panamá queremos agradecer la generosidad del pueblo panameño por su solidaridad con Venezuela. Gracias a todas las parroquias, diócesis, comunidades, movimientos eclesiales, organizaciones y personas de buena voluntad que hicieron posible este gesto de fraternidad", expresó.

Fondos serán administrados por Cáritas Venezuela

Por su parte, la directora de Pastoral Social Cáritas Panamá, Maribel Jaén, explicó que los recursos serán gestionados directamente por Cáritas Venezuela con el acompañamiento de la red internacional de la organización.

"Los recursos llegan directamente a Cáritas Venezuela para fortalecer la atención humanitaria que desarrolla con el acompañamiento de la red internacional Cáritas. Existe un equipo especializado que garantiza un uso transparente, responsable y profesional de cada aporte recibido", indicó.

Destacan la respuesta solidaria del país

Jaén resaltó que, a pesar de los desafíos económicos que enfrenta Panamá, la campaña logró movilizar a miles de personas y organizaciones comprometidas con ayudar a las familias venezolanas.

"La respuesta ha sido una verdadera expresión de amor. Panamá ha demostrado, una vez más, que la solidaridad no conoce fronteras y que, cuando un pueblo hermano sufre, América Latina responde unida", concluyó.