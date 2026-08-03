Panamá Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 16:09

MOP realiza limpieza de tragantes y tuberías en San Francisco ante la temporada lluviosa

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento preventivo que ejecuta el MOP en la capital, a fin de mantener la red de drenaje en óptimas condiciones.

MOP realiza limpieza de tragantes y tuberías en San Francisco

MOP realiza limpieza de tragantes y tuberías en San Francisco, Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Con el objetivo de prevenir inundaciones y garantizar el buen funcionamiento del sistema pluvial en la temporada lluviosa, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección Metropolitana de Vialidad (Metrovial), realizó trabajos de inspección y limpieza de tragantes en las calles 68, 71 y 74 del corregimiento de San Francisco.

Las labores incluyeron el uso de una retroexcavadora y un camión vactor, equipos especializados que permitieron intervenir 25 metros lineales de tubería que presentaban obstrucciones por acumulación de sedimentos.

El camión vactor facilitó la limpieza a presión del sistema de alcantarillado, así como la remoción de sedimentos, desechos sólidos y aguas servidas que obstaculizaban el flujo normal de las aguas pluviales y residuales.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento preventivo que ejecuta el MOP en la capital, a fin de mantener la red de drenaje en óptimas condiciones y mitigar riesgos para residentes y conductores. Asimismo, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el arrojo de basura en los sistemas pluviales, práctica que provoca su saturación e incrementa el riesgo de emergencias.

En esta nota:
Seguir leyendo

Residentes de Santiago dicen que el puente peatonal es necesario

Alcaldía de Panamá, AAUD y MOP realizan jornada de limpieza en la vía Centenario

Así avanza el Cuarto Puente sobre el Canal: obra alcanza el 40 % y mantiene su meta para 2028

Recomendadas

Más Noticias