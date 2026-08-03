Calle 7 Panamá: Estos son los capitanes de los equipos en la nueva etapa

Calle 7 Panamá inicia una nueva etapa en la competencia con un cambio que promete modificar las estrategias de los equipos. A partir de este lunes, cada color contará con un capitán, quien tendrá la responsabilidad de liderar a sus compañeros y participar en la conformación de la alineación diaria.

La nueva dinámica busca fortalecer el trabajo en equipo y darle mayor protagonismo a los competidores en la toma de decisiones.

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¿Quiénes son los capitanes de Calle 7 Panamá?

Los participantes elegidos para asumir el liderazgo de cada equipo son:

Jean Modelo – Equipo Negro.

– Equipo Negro. Raziel – Equipo Rojo.

– Equipo Rojo. Zory – Equipo Amarillo.

Así funcionará la nueva dinámica

Con esta modalidad, los capitanes tendrán un papel fundamental en la organización de sus equipos, ya que serán parte de las decisiones estratégicas sobre la alineación que competirá en la primera y segunda prueba donde todos los competidores deberán participar.

La producción busca que esta figura de liderazgo fortalezca la coordinación entre los participantes y genere nuevas estrategias dentro del campo de batalla.

La elección de los capitanes marca el inicio de una nueva fase de la temporada, en la que cada decisión podría ser determinante para el desempeño de los equipos y el desarrollo de la competencia.