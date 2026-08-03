Chiriquí Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 15:28

Naturgy Panamá reporta interrupciones eléctricas por fuertes vientos en Bocas del Toro y Chiriquí

Naturgy Panamá informó que se encuentra atendiendo las incidencias ocasionadas durante la tarde de este lunes 3 de agosto.

Naturgy Panamá reporta interrupciones eléctricas.

Naturgy Panamá reporta interrupciones eléctricas.

Ana Canto
Por Ana Canto

La empresa Naturgy Panamá informó que, debido a los fuertes vientos registrados durante la tarde de este lunes, se mantiene una afectación en el suministro eléctrico en los sectores de Chiriquí Grande, Cañazas, Rambala y Palo Seco, en la provincia de Bocas del Toro. La interrupción también impacta a las comunidades de Potrerillo, Palma Real, La Acequia, Gualaca, Paja de Sombrero, Hornito, Los Planes y Los Ángeles de Gualaca, en la provincia de Chiriquí.

El personal técnico se encuentra atendiendo las incidencias ocasionadas por las condiciones climáticas, con el objetivo de restablecer el fluido eléctrico de forma segura y en el menor tiempo posible.

La compañía ofreció disculpas por los inconvenientes causados y agradeció la comprensión de sus clientes mientras avanzan las labores de reparación.

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