Naturgy Panamá reporta interrupciones eléctricas por fuertes vientos en Bocas del Toro y Chiriquí

La empresa Naturgy Panamá informó que, debido a los fuertes vientos registrados durante la tarde de este lunes, se mantiene una afectación en el suministro eléctrico en los sectores de Chiriquí Grande, Cañazas, Rambala y Palo Seco, en la provincia de Bocas del Toro. La interrupción también impacta a las comunidades de Potrerillo, Palma Real, La Acequia, Gualaca, Paja de Sombrero, Hornito, Los Planes y Los Ángeles de Gualaca, en la provincia de Chiriquí.