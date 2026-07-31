Alcaldía de Panamá, AAUD y MOP realizan jornada de limpieza en la vía Centenario

La Alcaldía de Panamá , en coordinación con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), desarrolló una jornada de limpieza integral en la vía Centenario, una de las principales rutas de acceso y salida de la ciudad capital.

Los trabajos incluyeron la remoción de herbazales, recolección de escombros, limpieza de cunetas y drenajes, además del retiro de residuos sólidos acumulados a lo largo de esta importante vía.

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Buscan mejorar la seguridad y prevenir inundaciones

Según las autoridades, estas labores tienen como objetivo mejorar la imagen de la vía, fortalecer la seguridad de quienes la utilizan diariamente y prevenir obstrucciones en los sistemas de drenaje durante la temporada lluviosa.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, participó en la jornada, que forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para mantener los espacios públicos en condiciones adecuadas y favorecer una movilidad más segura para miles de conductores.

Trabajo conjunto entre instituciones

La Alcaldía destacó que el trabajo coordinado con la AAUD y el MOP busca fortalecer el mantenimiento de las principales vías del distrito y contribuir a un entorno más limpio, ordenado y saludable para residentes y visitantes.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a los conductores, a no arrojar basura, escombros ni otros desechos en las calles, servidumbres públicas o sistemas de drenaje.

Las autoridades recordaron que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir la contaminación, evitar la obstrucción de alcantarillas y proteger la infraestructura vial.