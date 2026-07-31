Caja de Ahorros lanza nueva banca en línea: así puede descargarla y activar su cuenta

La Caja de Ahorros lanzó una nueva aplicación móvil con la que sus usuarios podrán disponer de diversas funciones desde su celular, tablet o computadora. Con esta plataforma, la entidad bancaria apuesta por una experiencia renovada, más moderna, intuitiva y segura para consultar productos, realizar pagos, efectuar transferencias y gestionar finanzas.
"Dentro de pocas semanas también se incorpora la banca comercial, que también le va a dar toda la facilidad a nuestra amplia base de clientes de poder manejar todos sus pasivos y toda su tesorería dentro de nuestra organización”, afirmó el gerente.
¿Cómo migrar a la nueva app de la Caja de Ahorros?
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Descarga de la aplicación: Descargue la nueva aplicación Banca Móvil Personal CA desde la App Store o Google Play Store.
Inicio de sesión: Abra la aplicación e ingrese con su usuario habitual.
Validación de identidad: Valide su identidad mediante el reconocimiento facial y complete los datos personales solicitados.
Creación de contraseña: Cree una nueva contraseña que cumpla con los parámetros de seguridad requeridos.
Finalización del registro: Haga clic en «Completar el registro» para finalizar el proceso y empezar a disfrutar de los beneficios de la plataforma.