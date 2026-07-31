Panamá Nacionales -  31 de julio de 2026 - 11:14

Caja de Ahorros lanza nueva banca en línea: así puede descargarla y activar su cuenta

La Caja de Ahorros lanzó una nueva aplicación móvil. Una herramienta de banca en línea que ofrece conexión con diversas plataformas.

Caja de Ahorros lanza nueva banca en línea.

Caja de Ahorros lanza nueva banca en línea.

@cajadeahorros
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Ahorros lanzó una nueva aplicación móvil con la que sus usuarios podrán disponer de diversas funciones desde su celular, tablet o computadora. Con esta plataforma, la entidad bancaria apuesta por una experiencia renovada, más moderna, intuitiva y segura para consultar productos, realizar pagos, efectuar transferencias y gestionar finanzas.

De acuerdo con el gerente general de la institución, Andrés Farrugia, la herramienta de banca en línea ofrece conexión con las plataformas Kuara, Yappy y ACH Express, con el objetivo de integrar a sus más de 650,000 clientes a nivel nacional.

"Dentro de pocas semanas también se incorpora la banca comercial, que también le va a dar toda la facilidad a nuestra amplia base de clientes de poder manejar todos sus pasivos y toda su tesorería dentro de nuestra organización”, afirmó el gerente.

¿Cómo migrar a la nueva app de la Caja de Ahorros?

  • Descarga de la aplicación: Descargue la nueva aplicación Banca Móvil Personal CA desde la App Store o Google Play Store.

  • Inicio de sesión: Abra la aplicación e ingrese con su usuario habitual.

  • Validación de identidad: Valide su identidad mediante el reconocimiento facial y complete los datos personales solicitados.

  • Creación de contraseña: Cree una nueva contraseña que cumpla con los parámetros de seguridad requeridos.

  • Finalización del registro: Haga clic en «Completar el registro» para finalizar el proceso y empezar a disfrutar de los beneficios de la plataforma.

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