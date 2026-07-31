Caja de Ahorros lanza nueva banca en línea: así puede descargarla y activar su cuenta

Caja de Ahorros lanza nueva banca en línea. @cajadeahorros

Por Ana Canto La Caja de Ahorros lanzó una nueva aplicación móvil con la que sus usuarios podrán disponer de diversas funciones desde su celular, tablet o computadora. Con esta plataforma, la entidad bancaria apuesta por una experiencia renovada, más moderna, intuitiva y segura para consultar productos, realizar pagos, efectuar transferencias y gestionar finanzas.

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De acuerdo con el gerente general de la institución, Andrés Farrugia, la herramienta de banca en línea ofrece conexión con las plataformas Kuara, Yappy y ACH Express, con el objetivo de integrar a sus más de 650,000 clientes a nivel nacional.

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