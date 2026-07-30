Panamá Nacionales -

Caja de Ahorros lanza su nueva Banca en Línea Personal

La Caja de Ahorros realizó el lanzamiento de su nueva Banca en Línea Personal. El gerente Andrés Farrugia explicó que se trata de “una Banca en línea de primer mundo, con un super App que te ofrece la facilidad de transaccionar con las aplicaciones de Kuara, de Yappy y de ACH Express. Es la única aplicación que tiene las tres facilidades, la plataforma para poder conectar con nuestros 650 mil clientes a nivel nacional… dentro de pocas semanas también se incorpora la banca comercial, que también le va a dar toda la facilidad a nuestra amplia base de clientes de poder manejar todos sus pasivos y toda su tesorería dentro de nuestra organización”.