Panamá Entrevistas -

Caja de Ahorros impulsa préstamos para funcionarios, tras la firma de un convenio

Santino Tapia, gerente de Consumo de la Caja de Ahorros y Sheyla Valdés, directora de Carrera Administrativa, explicaron los beneficios de un convenio para impulsar programas de educación financiera y facilitar el acceso a productos bancarios de los servidores públicos en todo el país, un beneficio que incluye a funcionarios de Carrera Administrativa, permanentes y eventuales.