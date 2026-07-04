Panamá Nacionales -  4 de julio de 2026 - 11:13

Alerta por lluvias en Panamá: SINAPROC prevé tormentas y posibles inundaciones

Las lluvias incrementan el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas e inundaciones en áreas vulnerables, informó el SINAPROC.

Lluvias en Panamá.

Lluvias en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, del 3 al 6 de julio, se registrarán lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en todas las provincias de Panamá. Según las estimaciones oficiales, se prevén acumulados de precipitación de entre 30 y 100 milímetros.

Estas condiciones meteorológicas incrementan el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables y deslizamientos de tierra.

Recomendaciones de seguridad del SINAPROC

  • Evitar cruzar: No intente avanzar a través de ríos, quebradas o calles inundadas.

  • Buscar refugio seguro: Manténgase alejado de árboles, postes eléctricos y estructuras inestables durante las tormentas.

  • Asegurar la vivienda: Fije los techos y objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

  • Monitorear reportes: Esté atento a los boletines oficiales emitidos por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y el Sinaproc.

  • Líneas de emergencia: En caso de incidentes, comuníquese de inmediato a los teléfonos 520-4429, 911 o 6998-4809.

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