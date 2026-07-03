Panamá Nacionales -  3 de julio de 2026 - 12:57

Hallan el cuerpo sin vida del representante de Barrio Colón, Héctor Zambrano

Este viernes fue hallado el cuerpo sin vida de Héctor Zambrano, representante del corregimiento de Barrio Colón, en La Chorrera.

Hallan el cuerpo sin vida del representante de Barrio Colón

Hallan el cuerpo sin vida del representante de Barrio Colón, Héctor Zambrano.

Ana Canto
Por Ana Canto

El cuerpo sin vida de Héctor Zambrano, representante del corregimiento de Barrio Colón en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, fue hallado este viernes 3 de julio dentro de un apartamento en un edificio ubicado en la Ciudad de Panamá.

Al lugar se presentaron familiares de la víctima y autoridades competentes para iniciar las investigaciones del caso. El hecho ha causado conmoción entre los residentes del sector, mientras se espera que los estamentos policiales o el Ministerio Público brinden declaraciones oficiales sobre las causas del deceso.

Información en desarrollo....

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