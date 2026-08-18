Operación Jericó: audiencia contra 24 imputados es reprogramada para febrero de 2027

La audiencia intermedia de Operación Jericó contra 24 imputados fue reprogramada

La audiencia intermedia del caso “ Operación Jericó ” , seguido contra 24 ciudadanos, fue reprogramada para el 1 de febrero de 2027, informó el Órgano Judicial.

La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, fijó la nueva fecha para las 9:00 a.m., en la sala 2.

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Los 24 imputados enfrentan un proceso por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas; contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales; y por corrupción de servidores públicos.

¿Por qué fue aplazada la audiencia de Operación Jericó?

Ante la inasistencia abogados particulares e imputado, se reprograma audiencia intermedia de “Operación Jericó”... Más detalles en la web: https://t.co/76jhx2Ws6s pic.twitter.com/pGx4rBqEpA — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) August 18, 2026

La diligencia, correspondiente a la fase intermedia del proceso, fue aplazada debido a varias incidencias registradas durante la audiencia.

Entre las situaciones señaladas se encuentran:

La inasistencia de uno de los imputados.

La ausencia de defensores técnicos particulares, quienes fueron multados.

La falta de designación de un abogado defensor para uno de los imputados.

La ausencia de traslado de algunos de los procesados.

En la audiencia participó el fiscal del Ministerio Público Julio Campines, además de defensores técnicos particulares y abogados del Instituto de la Defensa Pública.

También habrá audiencia por acuerdos de pena

Antes de la nueva fecha de la audiencia intermedia, quedó programada otra diligencia para el viernes 21 de agosto de 2026, a las 9:00 a.m.

Esta audiencia se realizará en la sala 1 del SPA, ubicada en Plaza Ágora, y tendrá como propósito la celebración de algunos acuerdos de pena.

¿Qué es la Operación Jericó?

El caso forma parte de una investigación conocida como “Operación Jericó”, iniciada el 30 de junio de 2023, luego de que las autoridades identificaran presuntamente a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

El proceso continúa en el Sistema Penal Acusatorio y los ciudadanos involucrados mantienen su condición de imputados, mientras avanzan las distintas etapas judiciales.