Panamá reduce la pobreza multidimensional de 14.7% a 12.4%

La pobreza multidimensional en Panamá se redujo de 14.7% en 2022 a 12.4% en 2025, de acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con base en información de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

La disminución representa 2.3 puntos porcentuales y, según el informe, equivale a 83,949 personas que dejaron de encontrarse en condición de pobreza multidimensional.

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¿En qué mejoró Panamá?

El informe del MEF señala que 15 de los 17 indicadores de privación que contempla el índice registraron mejoras.

Los avances abarcan áreas relacionadas con:

Educación.

Vivienda y servicios básicos.

Trabajo.

Salud.

Ambiente.

Entre los resultados destacados figura la electrificación de 3,407 viviendas ubicadas en comunidades rurales, comarcales y de difícil acceso. Esta intervención contribuyó a reducir en 39.8% la privación relacionada con la falta de electricidad.

¿Dónde bajó más la pobreza multidimensional?

Las mayores reducciones se registraron en algunos de los territorios que históricamente han enfrentado mayores niveles de rezago.

De acuerdo con el informe, los descensos fueron:

Comarca Emberá: -16.0 puntos porcentuales.

-16.0 puntos porcentuales. Bocas del Toro: -9.9 puntos porcentuales.

-9.9 puntos porcentuales. Comarca Ngäbe Buglé: -7.9 puntos porcentuales.

Estos resultados reflejan una disminución de las carencias que afectan simultáneamente a los hogares de estas zonas.

El indicador también sirve como herramienta para orientar las políticas públicas, identificar las necesidades específicas de cada territorio y dirigir inversiones hacia áreas que requieren mayor atención.