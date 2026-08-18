Acodeco detecta 8,652 productos vencidos en comercios de Los Santos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) mantiene los operativos de fiscalización en las provincias de Herrera y Los Santos para verificar que los comercios cumplan con las normas de protección al consumidor.

En Los Santos, la entidad ha inspeccionado 1,345 agentes económicos en lo que va de 2026 y encontró 8,652 productos vencidos, los cuales fueron retirados de la venta para evitar que llegaran a manos de los consumidores.

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Entre los establecimientos fiscalizados se encuentran abarroterías, supermercados, comercios y empresas distribuidoras, sin importar su tamaño o modalidad de operación.

¿Qué productos vencidos encontró Acodeco?

De acuerdo con la entidad, entre los principales hallazgos figuran alimentos y productos de uso personal con fechas de vencimiento expiradas, además de otras irregularidades que podrían representar un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores.

Los productos detectados fueron retirados de la venta como parte de las acciones de fiscalización.

Acodeco mantiene operativos en Herrera y Los Santos

Los administradores regionales de Acodeco en Herrera, Luis Poveda, y en Los Santos, Roberto Montenegro, explicaron el alcance de los operativos luego de las inquietudes planteadas por representantes de algunos comercios sobre las sanciones aplicadas durante las últimas semanas.

Las autoridades regionales señalaron que las inspecciones se realizan de manera objetiva y que las medidas adoptadas dependen de la naturaleza y gravedad de las irregularidades, así como de las circunstancias particulares de cada caso.

La institución recordó que la Ley 45 de 2007 establece las medidas y sanciones aplicables ante incumplimientos de las normas de protección al consumidor.

¿De qué depende la multa de Acodeco?

La cuantía de las multas se determina tomando en cuenta diferentes factores, entre ellos:

La gravedad de la infracción.

Las circunstancias particulares del caso.

La reincidencia del agente económico.

Acodeco explicó que sus operativos también tienen un componente preventivo y de orientación, especialmente durante las primeras visitas a los establecimientos.

Sin embargo, las sanciones correspondientes son aplicadas cuando se detectan infracciones que así lo ameritan, particularmente cuando se trata de faltas graves o casos de reincidencia.

Acodeco pide revisar las fechas de vencimiento

La entidad exhortó a los comerciantes a mantener controles adecuados sobre sus inventarios y revisar cuidadosamente la mercancía recibida de proveedores y distribuidores.

Entre las recomendaciones se encuentra prestar especial atención a:

Fechas de vencimiento.

Condiciones de los productos.

Precios visibles.

Demás requisitos establecidos en la legislación de protección al consumidor.

Acodeco reiteró que estas acciones buscan garantizar que los consumidores puedan adquirir productos en condiciones adecuadas y que los comercios cumplan con las normas vigentes.