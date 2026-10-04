Sinaproc extiende aviso por lluvias y tormentas hasta este lunes 5 de octubre en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil ( Sinaproc ) extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas en Panamá hasta las 11:59 p.m. del lunes 5 de octubre de 2026, debido a las condiciones de inestabilidad atmosférica que afectan al país.

El aviso se mantiene para todo el territorio nacional y las zonas marítimas. De acuerdo con información del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), las condiciones están asociadas con un alto grado de inestabilidad atmosférica y la incursión de la onda tropical N.° 50.

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¿Qué áreas podrían registrar mayores lluvias?

Según el comunicado, se prevén acumulados importantes de lluvia principalmente en sectores de la Cordillera Central, el Pacífico Occidental y la provincia de Veraguas. Sin embargo, existe posibilidad de precipitaciones en otras zonas del país.

Sinaproc advirtió que la saturación de los suelos por las lluvias recientes aumenta el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas y rurales. También podrían registrarse descargas eléctricas y ráfagas de viento.

La entidad recomendó evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas durante lluvias intensas, mantenerse lejos de terrenos propensos a deslizamientos, no permanecer debajo de árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por fuertes vientos.

En caso de emergencia, Sinaproc indicó que la población puede comunicarse al 911 o al 520-4426.