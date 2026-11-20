El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que, desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre de 2026, desarrollará el operativo Panamá Sin Fugas en más de 25 comunidades de la ciudad de Panamá. Durante los trabajos, los residentes podrían experimentar baja presión o interrupciones intermitentes del suministro de agua potable.

La institución explicó que las labores estarán enfocadas en la reparación de daños y fugas en las redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario, con el objetivo de mejorar el servicio en el centro de la capital.

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¿Qué corregimientos podrían quedarse sin agua del 20 al 22 de noviembre?

El IDAAN indicó que los trabajos se realizarán en más de 25 comunidades pertenecientes a los siguientes corregimientos:

Betania

Pueblo Nuevo

Río Abajo

Parque Lefevre

La entidad advirtió que durante las intervenciones podrían registrarse períodos de baja presión o falta de suministro de manera intermitente, mientras las cuadrillas desarrollan las reparaciones.

IDAAN despliega 110 colaboradores y 15 cuadrillas para reparar fugas

El operativo comenzó este viernes 20 de noviembre con la participación de 110 colaboradores, quienes iniciaron la jornada desde el Centro de Transferencia de Reciclaje, ubicado detrás del Gimnasio Yuyin Luzcando, en Betania.

Durante el fin de semana, el IDAAN desplegará 15 cuadrillas de trabajo para atender daños y fugas en las comunidades incluidas en el operativo.

La institución señaló que estas intervenciones buscan optimizar el funcionamiento de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, así como mejorar la continuidad del servicio para los usuarios.

Los trabajos se extenderán hasta el domingo 22 de noviembre, período durante el cual podrían presentarse afectaciones temporales en el suministro.