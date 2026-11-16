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Idaan ha identificado 800 kilómetros de tuberías de asbesto en Panamá

Carlos Joel Morales, director nacional de Arquitectura e Ingenieria del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), detalló que a lo largo de 97 comunidades, en 36 corregimientos, existen más de 800 kilómetros de tuberías de cemento asbesto, y el plan de modernización incluye su reemplazo, cuyo costo general asciende a unos 78 millones de dólares, y se va a ejecutar por fases. Indicó que se trata de tuberías que datan de 40 y 50 años y ya no cuentan con las condiciones correctas.