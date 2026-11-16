Embajada de Estados Unidos realizará venta de patio este 21 de noviembre: estos son los artículos que ofrecerá

Embajada de Estados Unidos realizará venta de patio

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció una nueva venta de patio para el sábado 21 de noviembre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., durante la cual los visitantes podrán encontrar artículos de distintas categorías a precios accesibles, según informó la sede diplomática.

La actividad contará con una variedad de productos para el hogar, ropa, libros y artículos infantiles. La Embajada también compartió recomendaciones de seguridad y formas de pago para quienes planeen asistir.

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¿Qué artículos habrá en la venta de patio de la Embajada de Estados Unidos?

De acuerdo con el anuncio, los visitantes podrán encontrar:

Libros.

Ropa.

Artículos de cocina.

Decoraciones.

Artículos para bebés y niños.

Juguetes.

Otros productos disponibles durante la actividad.

¡Regresa nuestro venta de patio!



El sábado 21 de noviembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. ¡No te pierdas la oportunidad de encontrar excelentes artículos a muy buenos precios!



Habrá estacionamientos limitados para visitantes en el exterior de la Embajada.



Importante:… pic.twitter.com/shwgyEKhNU — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) November 13, 2026

Recomendaciones para asistir a la venta de patio

La Embajada de Estados Unidos informó que habrá estacionamientos limitados para visitantes en el exterior de sus instalaciones.

Además, compartió las siguientes recomendaciones:

Llevar únicamente una cartera y una bolsa pequeña vacía para guardar las compras.

No llevar mochilas, ya que no estará permitido ingresar con ellas.

Llevar dinero en efectivo, debido a que es el método de pago preferido.

Tener presente que no todos los vendedores aceptarán pagos mediante Yappy o tarjetas de crédito.

La venta de patio se desarrollará durante cuatro horas, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. del sábado 21 de noviembre.