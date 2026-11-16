Panamá Nacionales -  16 de noviembre de 2026 - 09:01

Embajada de Estados Unidos realizará venta de patio este 21 de noviembre: estos son los artículos que ofrecerá

La Embajada de Estados Unidos en Panamá realizará una venta de patio el sábado 21 de noviembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., con diversos artículos.

Embajada de Estados Unidos realizará venta de patio

Embajada de Estados Unidos realizará venta de patio

@USEmbPAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció una nueva venta de patio para el sábado 21 de noviembre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., durante la cual los visitantes podrán encontrar artículos de distintas categorías a precios accesibles, según informó la sede diplomática.

La actividad contará con una variedad de productos para el hogar, ropa, libros y artículos infantiles. La Embajada también compartió recomendaciones de seguridad y formas de pago para quienes planeen asistir.

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¿Qué artículos habrá en la venta de patio de la Embajada de Estados Unidos?

De acuerdo con el anuncio, los visitantes podrán encontrar:

  • Libros.

  • Ropa.

  • Artículos de cocina.

  • Decoraciones.

  • Artículos para bebés y niños.

  • Juguetes.

  • Otros productos disponibles durante la actividad.

Recomendaciones para asistir a la venta de patio

La Embajada de Estados Unidos informó que habrá estacionamientos limitados para visitantes en el exterior de sus instalaciones.

Además, compartió las siguientes recomendaciones:

  • Llevar únicamente una cartera y una bolsa pequeña vacía para guardar las compras.

  • No llevar mochilas, ya que no estará permitido ingresar con ellas.

  • Llevar dinero en efectivo, debido a que es el método de pago preferido.

  • Tener presente que no todos los vendedores aceptarán pagos mediante Yappy o tarjetas de crédito.

La venta de patio se desarrollará durante cuatro horas, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. del sábado 21 de noviembre.

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