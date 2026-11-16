Embajada de Estados Unidos realizará venta de patio este 21 de noviembre: estos son los artículos que ofrecerá

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció una nueva venta de patio para el sábado 21 de noviembre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., durante la cual los visitantes podrán encontrar artículos de distintas categorías a precios accesibles, según informó la sede diplomática.
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¿Qué artículos habrá en la venta de patio de la Embajada de Estados Unidos?
De acuerdo con el anuncio, los visitantes podrán encontrar:
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Libros.
Ropa.
Artículos de cocina.
Decoraciones.
Artículos para bebés y niños.
Juguetes.
Otros productos disponibles durante la actividad.
Recomendaciones para asistir a la venta de patio
La Embajada de Estados Unidos informó que habrá estacionamientos limitados para visitantes en el exterior de sus instalaciones.
Además, compartió las siguientes recomendaciones:
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Llevar únicamente una cartera y una bolsa pequeña vacía para guardar las compras.
No llevar mochilas, ya que no estará permitido ingresar con ellas.
Llevar dinero en efectivo, debido a que es el método de pago preferido.
Tener presente que no todos los vendedores aceptarán pagos mediante Yappy o tarjetas de crédito.
La venta de patio se desarrollará durante cuatro horas, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. del sábado 21 de noviembre.