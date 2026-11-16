Clima en Panamá: ¿Dónde se esperan lluvias y tormentas eléctricas este lunes 16 de noviembre?

IMHPA informó sobre el pronóstico del clima en Panamá.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre las condiciones del clima que se esperan para este lunes 16 de noviembre de 2026, con pronóstico de lluvias, aguaceros aislados y tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

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¿Cómo estarán las condiciones del tiempo durante el día?

En horas de la mañana, se esperan aguaceros y lluvias aisladas, con posibilidad de actividad eléctrica en la vertiente del Caribe. Mientras tanto, en Darién y Panamá se prevén intervalos nubosos, sin descartar algunas lluvias aisladas hacia el norte de ambas regiones.

En el resto del territorio nacional se espera un cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Para la tarde, se pronostican aguaceros aislados acompañados de tormentas eléctricas en Darién, sectores de la región metropolitana, el oriente de Panamá Oeste, el sector montañoso de la península de Azuero y algunas regiones de Chiriquí, principalmente hacia la frontera.

El IMHPA pronostica el clima en Panamá, se esperan aguaceros en varias regiones. imhpa

En las demás provincias se esperan intervalos nubosos, aunque no se descartan algunas lluvias aisladas.

Durante la noche, podrían mantenerse las lluvias aisladas con tormentas eléctricas en la vertiente del Caribe, principalmente en la región occidental.

Asimismo, se prevén aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el sector marítimo del Pacífico, con posibilidad de que algunas lluvias lleguen a las costas de Darién y al sur de Veraguas.

¿Cuáles serán las temperaturas máximas?

De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 °C y 26 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país podrían alcanzar entre 30 °C y 35 °C.

Estas condiciones favorecerán una sensación térmica elevada, por lo que se recomienda tomar medidas para evitar la exposición prolongada al calor.

El IMHPA mantiene vigente un aviso de vigilancia por episodios de lluvias significativas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.