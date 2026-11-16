En apoyo a Rolando Rodriguez y a La Prensa

Esta es la investigación titulada "Iverco, Carretero y Etesa: viejos negocios, nuevos contratos", en la que trabajaba el periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, cuando su residencia, en Panamá, fue objeto de un atentado durante la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026. El ataque provocó un incendio que puso en peligro la vida de su esposa, Nadia, quien se encontraba en la vivienda y logró salir ilesa.