Defensoría del Pueblo pide proteger a Rolando Rodríguez y su familia tras atentado contra su residencia

La Defensoría del Pueblo expresó este domingo 15 de noviembre su rechazo categórico al ataque contra la residencia del periodista del diario La Prensa, Rolando Rodríguez , y solicitó a las autoridades una investigación exhaustiva, objetiva e independiente para esclarecer lo ocurrido y determinar las motivaciones del atentado.

La institución advirtió que este hecho representa una grave amenaza contra la seguridad personal y genera preocupación por sus posibles implicaciones para la libertad de expresión en Panamá.

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Defensoría pide investigar posible relación del ataque con el ejercicio periodístico

Mediante su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades a investigar todas las hipótesis relacionadas con el atentado, incluida una posible vinculación con el trabajo periodístico de Rodríguez.

La entidad solicitó:

Realizar una investigación exhaustiva, objetiva e independiente.

Esclarecer las circunstancias del ataque.

Identificar a los responsables y determinar sus motivaciones.

No descartar ninguna hipótesis, incluida una posible relación con el ejercicio periodístico.

Evaluar y adoptar medidas de protección para el periodista y su familia.

La @DefensoriaPan expresó este domingo su rechazo categórico tras el ataque registrado contra la residencia del periodista del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, enfatizando que este hecho constituye una grave amenaza contra la seguridad personal y genera preocupación por sus… pic.twitter.com/Gh0DRlGfWB — Telemetro Reporta (@TReporta) November 15, 2026

Solicitan medidas de protección para Rolando Rodríguez y su familia

La Defensoría también pidió a las autoridades competentes evaluar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del comunicador y sus familiares.

El pronunciamiento surge después del ataque registrado la madrugada del sábado 14 de noviembre contra la residencia del periodista, ubicada en Brisas del Golf.

Hasta el momento, no se ha confirmado que el atentado esté relacionado con su actividad profesional, por lo que las autoridades deberán determinar las circunstancias y motivaciones del hecho mediante las investigaciones correspondientes.