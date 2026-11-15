Panamá Nacionales -  15 de noviembre de 2026 - 17:45

Tribunal Electoral condena ataque contra Rolando Rodríguez y pide esclarecer el atentado

El Tribunal Electoral condenó el atentado contra el periodista Rodríguez y pidió investigar los hechos, destacando la importancia de la libertad de expresión.

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Tribunal Electoral (TE) condenó el atentado contra la residencia del periodista y directivo del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, ocurrido la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026. La institución rechazó categóricamente el ataque y solicitó a las autoridades competentes realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Mediante un comunicado divulgado este domingo 15 de noviembre, el organismo electoral destacó la importancia de garantizar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Panamá.

Tribunal Electoral defiende la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo

El Tribunal Electoral señaló que la libertad de expresión constituye un derecho fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia. Asimismo, manifestó su rechazo a los actos que vulneren la ley, la tolerancia y el respeto entre los ciudadanos.

La institución subrayó que el libre ejercicio del periodismo es indispensable para fortalecer la democracia, especialmente de cara a las elecciones generales de mayo de 2029.

TE solicita investigar atentado contra Rolando Rodríguez

En su pronunciamiento, el Tribunal Electoral instó a las autoridades competentes a desarrollar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque contra la residencia del periodista.

El organismo también hizo un llamado a preservar el respeto por las ideas y la convivencia pacífica en el país.

¿Qué ocurrió en la residencia del periodista Rolando Rodríguez?

La residencia del periodista y directivo de La Prensa, ubicada en Brisas del Golf, fue objeto de un atentado durante la madrugada del sábado 14 de noviembre.

El ataque provocó un incendio y dio lugar a una investigación por parte de las autoridades.

El pronunciamiento del Tribunal Electoral se suma a las reacciones institucionales surgidas tras el incidente, en las que se ha destacado la importancia de proteger la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

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