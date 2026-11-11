Cédulas vencidas: Tribunal Electoral anuncia prórroga hasta el 4 de enero

El Tribunal Electoral (TE) informó que los documentos de identidad personal vencidos mantendrán su validez hasta el 4 de enero de 2027, conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto 14 del 14 de octubre de 2026. La institución solicitó a las entidades bancarias, financieras y públicas reconocer estos documentos durante el período de prórroga.

La medida fue adoptada tras la emergencia generada por el terremoto del pasado 9 de octubre, con el propósito de facilitar los trámites de las personas que no han podido renovar sus documentos de identificación.

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¿Qué documentos vencidos serán válidos hasta enero de 2027?

Según el Tribunal Electoral, la prórroga comprende los siguientes documentos expedidos por la institución:

Cédulas de identidad personal de mayores de edad.

Cédulas juveniles de menores de edad.

Carnés de residente permanente para extranjeros.

La disposición está fundamentada en el Decreto 14 del 14 de octubre de 2026, publicado en el Boletín Electoral 6092 del 15 de octubre de 2026.

Comunicado del Tribunal Electoral. pic.twitter.com/pZerCjzgFU — Tribunal Electoral (@tepanama) November 6, 2026

¿Se pueden realizar trámites bancarios con la cédula vencida?

El Tribunal Electoral hizo un llamado a los bancos, entidades financieras e instituciones públicas para que acepten los documentos comprendidos en la prórroga y eviten rechazos basados únicamente en su fecha de vencimiento.

Esto permite que las personas cuyos documentos estén cubiertos por la medida puedan presentarlos para sus trámites de identificación durante el período establecido, sin que la fecha de expiración sea, por sí sola, motivo de rechazo.

La vigencia extendida se mantendrá hasta el 4 de enero de 2027, por lo que los ciudadanos deberán tomar en cuenta esta fecha para gestionar la renovación de sus documentos.