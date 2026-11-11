USMA brinda atención psicológica gratuita tras el terremoto: conoce cómo recibir atención

USMA brinda atención psicológica virtual y presencial a los afectados por el terremoto.

La Clínica Psicológica de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) mantiene a disposición de la población atención psicológica gratuita, virtual y presencial para las personas afectadas por el sismo ocurrido el pasado 9 de octubre de 2026.

Emma de la Guardia, directora de la Escuela de Psicología de esta casa de estudios, explicó que se han implementado mecanismos de atención virtual y en las sedes regionales para brindar acompañamiento a los afectados en las provincias centrales.

Hasta el momento, la iniciativa ha impactado a alrededor de 300 personas a nivel nacional y se espera ampliar la cobertura para quienes necesiten apoyo.

¿Qué tipo de atención psicológica ofrece la USMA?

De acuerdo con De la Guardia, se habilitaron herramientas de registro para identificar las necesidades de cada persona y determinar si requiere atención virtual o presencial.

El acompañamiento busca ayudar a manejar emociones como la tristeza y la ansiedad generadas por la experiencia del sismo. La atención relacionada con esta situación es gratuita e inmediata.

La clínica psicológica de la @USMApanama está ofreciendo apoyo psicológico gratuito luego del terremoto del 9 de octubre.



Emma de la Guardia, directora de la Escuela de Psicología de la casa de estudios, dijo que han implementado atención virtual y en sus sedes regionales para… pic.twitter.com/eZ5x89q1fT — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

Apoyo psicológico para niños y adultos mayores

La iniciativa también contempla orientación para los padres de familia sobre cómo ayudar a los niños a recuperar la tranquilidad y sentirse seguros después de lo ocurrido.

Para ello, se utilizan cuentos, herramientas científicas y planes de emergencia que permitan explicarles cómo actuar ante una situación similar.

De la Guardia señaló que las mayores afectaciones se han registrado en el interior del país, especialmente entre adultos mayores que tienen dificultades de movilidad o viven en áreas de difícil acceso. Sin embargo, se ha brindado atención a personas de diferentes grupos de edades.

La universidad espera continuar ampliando este acompañamiento psicológico para llegar a más personas que necesiten apoyo emocional durante el proceso de recuperación tras el sismo.