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Clínica psicológica de la Usma ofrece apoyo psicológico gratuito tras el terremoto

La clínica psicológica de la Universidad Santa María la Antigua (Usma) está ofreciendo apoyo psicológico gratuito luego del terremoto del 9 de octubre. Emma de la Guardia, directora de la Escuela de Psicología de la casa de estudios, dijo que han implementado atención virtual para los afectados en provincias centrales, y hasta el momento han impactado a alrededor de 300 personas.