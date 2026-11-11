Segundo pago del PASE-U: ¿Cuándo el IFARHU podría desembolsarlo en la tarjeta PUNCH?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) durante el mes de octubre, realizó el segundo pago del PASE-U 2026 para más de 100,000 estudiantes de las zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá. El desembolso contempló una inversión de B/.15.2 millones y se realizó mediante las nuevas tarjetas de débito de la Caja de Ahorros.
Contenido de interés: Familias afectadas por terremoto reciben nuevas casas: Mulino promete reconstruir La Villa
¿Cuándo se depositará el segundo pago del PASE-U en la tarjeta PUNCH?
Aunque el IFARHU anunció el inicio de la entrega del segundo pago del PASE-U 2026, la información proporcionada no establece una fecha exacta para que los fondos estén disponibles en las tarjetas PUNCH en los demás estudiantes a nivel nacional.
Por ello, los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales del instituto y de la Caja de Ahorros para conocer cuándo podrán utilizar el dinero.
¿Qué se podrá comprar con la tarjeta PUNCH del PASE-U?
De acuerdo con las declaraciones de Godoy, las tarjetas estarán habilitadas para realizar compras en las siguientes categorías:
-
Medicamentos.
Productos de supermercado.
Artículos de aseo.
Los padres de familia deberán descargar la aplicación Punch by Caja de Ahorros, que permite gestionar el uso de la tarjeta y realizar pagos digitales.
El IFARHU indicó que este mecanismo se utilizará para atender a los estudiantes de las regiones afectadas por el terremoto, mediante la entrega de las nuevas tarjetas de débito.