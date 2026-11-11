Segundo pago del PASE-U: ¿Cuándo el IFARHU podría desembolsarlo en la tarjeta PUNCH?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) durante el mes de octubre, realizó el segundo pago del PASE-U 2026 para más de 100,000 estudiantes de las zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá. El desembolso contempló una inversión de B/.15.2 millones y se realizó mediante las nuevas tarjetas de débito de la Caja de Ahorros.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que las tarjetas tendrán restricciones de uso, por lo que los fondos estarán destinados a la compra de determinados productos.

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¿Cuándo se depositará el segundo pago del PASE-U en la tarjeta PUNCH?

Aunque el IFARHU anunció el inicio de la entrega del segundo pago del PASE-U 2026, la información proporcionada no establece una fecha exacta para que los fondos estén disponibles en las tarjetas PUNCH en los demás estudiantes a nivel nacional.

El @IFARHU llevará a cabo el segundo pago del Pase-U a más de 136 mil beneficiarios de las áreas afectadas por el terremoto, con un desembolso que supera los 15 millones de dólares.

"Apelamos al buen juicio de los padres de que esas malas prácticas que se tenían las dejemos por… pic.twitter.com/z9K2HX9m5l — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2026

Por ello, los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales del instituto y de la Caja de Ahorros para conocer cuándo podrán utilizar el dinero.

¿Qué se podrá comprar con la tarjeta PUNCH del PASE-U?

De acuerdo con las declaraciones de Godoy, las tarjetas estarán habilitadas para realizar compras en las siguientes categorías:

Medicamentos.

Productos de supermercado.

Artículos de aseo.

Los padres de familia deberán descargar la aplicación Punch by Caja de Ahorros, que permite gestionar el uso de la tarjeta y realizar pagos digitales.

El IFARHU indicó que este mecanismo se utilizará para atender a los estudiantes de las regiones afectadas por el terremoto, mediante la entrega de las nuevas tarjetas de débito.