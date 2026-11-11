Lanzan granada contra sede de RCN en Colombia: presidente Espriella confirma daños materiales

La sede del medio de comunicación RCN, en Cali, Colombia , fue atacada con una granada durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre de 2026. La explosión provocó daños materiales en las instalaciones, pero no dejó personas muertas ni heridas, según confirmaron las autoridades colombianas, que reportaron la detención de dos sospechosos.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder , rechazó el atentado y condenó cualquier acto de violencia dirigido contra los medios de comunicación.

"Rechazo de manera contundente el atentado contra la sede de RCN en Cali. La violencia y las amenazas contra los medios de comunicación son inaceptables. La libertad de prensa se respeta y el derecho a informar no puede ser silenciado por ningún acto de intimidación", expresó Eder en la red social X. "Rechazo de manera contundente el atentado contra la sede de RCN en Cali. La violencia y las amenazas contra los medios de comunicación son inaceptables. La libertad de prensa se respeta y el derecho a informar no puede ser silenciado por ningún acto de intimidación", expresó Eder en la red social X.

Dos personas detenidas tras atentado contra RCN en Cali

El alcalde informó que fueron detenidas dos personas "presuntamente involucradas en este hecho" y aseguró que las autoridades continuarán las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.

#LoÚltimo La cadena de radio y televisión colombiana RCN fue atacada con explosivos en su sede en Cali, que causaron daños en las instalaciones aunque no dejaron heridos, informó el miércoles en X el presidente Abelardo de la Espriella.



"He ordenado el despliegue de todas las… https://t.co/6SPOSUITBV — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

"Toda mi solidaridad con los periodistas, comunicadores y trabajadores de RCN. ¡En Cali no nos van a intimidar!", añadió.

Por su parte, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó que "la explosión causó daños materiales en las instalaciones, pero no dejó personas heridas".

El mandatario también rechazó las amenazas contra la prensa y aseguró que las autoridades actuarán para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

Ataque ocurre días después de amenazas contra medios colombianos

El atentado se produjo cuatro días después de que RCN, Caracol Televisión y Caracol Radio, entre otros medios de comunicación, recibieran información sobre supuestos planes para atacar sus instalaciones.

El domingo 8 de noviembre, De la Espriella atribuyó las amenazas conocidas por los organismos de inteligencia a posibles acciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias. He ordenado reforzar también la protección de SEMANA", expresó el mandatario. "Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias. He ordenado reforzar también la protección de SEMANA", expresó el mandatario.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que el ELN sea responsable del ataque perpetrado contra la sede de RCN en Cali.

FUENTE: EFE