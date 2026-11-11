Trabajos del IDAAN programados para la semana del 11 al 15 de noviembre en potabilizadoras

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país durante la semana del 11 al 15 de noviembre de 2026.
- Chepo
Provincia de Chiriquí
- Los Algarrobos
- Barú
- San Bartolo
- Chiriquí
- Tolé
- San Félix
- Dolega
Provincia de Los Santos
- Llano de Piedra
- Macaracas
- Rufina Alfaro
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
Provincia de Panamá Oeste
- Jaime Díaz Quintero
Provincia de Bocas del Toro
- Nuevo Paraíso
- El Silencio
- Quebrada Nigua
- Isla Colón
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
Provincias de Veraguas
- Santiago