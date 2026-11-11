Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2026 - 09:47

Trabajos del IDAAN programados para la semana del 11 al 15 de noviembre en potabilizadoras

El IDAAN realizará trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras de distintas provincias durante la semana del 11 al 15 de noviembre de 2026.

Trabajos del IDAAN en Panamá.

Trabajos del IDAAN en Panamá.

@IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país durante la semana del 11 al 15 de noviembre de 2026.

Trabajos del IDAAN para esta semana

Panamá Este

  • Chepo

Provincia de Chiriquí

  • Los Algarrobos
  • Barú
  • San Bartolo
  • Chiriquí
  • Tolé
  • San Félix
  • Dolega

Provincia de Los Santos

  • Llano de Piedra
  • Macaracas
  • Rufina Alfaro

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna

Provincia de Panamá Oeste

  • Jaime Díaz Quintero

Provincia de Bocas del Toro

  • Nuevo Paraíso
  • El Silencio
  • Quebrada Nigua
  • Isla Colón

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna

Provincias de Veraguas

  • Santiago

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