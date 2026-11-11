Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2026 - 10:15

Cámara de Comercio de Panamá anuncia nuevas vacantes de empleo: conoce los puestos y requisitos

La oferta laboral de la Cámara de Comercio de Panamá incluye oportunidades en áreas comerciales, tecnología, música y atención psicosocial.

Cámara de Comercio de Panamá.ofrece nuevas oportunidades de empleo.

Cámara de Comercio de Panamá.ofrece nuevas oportunidades de empleo.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) presenta nuevas oportunidades laborales en distintas áreas profesionales, dirigidas a personas con experiencia y formación académica específica.

Entre las vacantes disponibles se encuentran puestos en empresas privadas y organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

¿Qué vacantes de empleo están disponibles y cuáles son los requisitos?

Casa de las Baterías – Gerente Comercial Power

  • Entre 5 y 8 años de experiencia en ventas B2B de alto nivel. De 3 a 5 años de experiencia comprobable en industrias de centros de datos (data centers), telecomunicaciones, energía o infraestructura crítica.

Konzerta – Oficial de Negocios Cooperativos

  • Título universitario en Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Marketing, Negocios Internacionales o carreras afines. Mínimo 3 años de experiencia laboral.

Empresa del sector naviero – Ingeniero en Sistemas y Computadoras

  • Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales o carreras afines.

PNUD – Asociado de Coros

  • Secundaria completa.

  • De 3 a 6 años de experiencia en el ejercicio relacionado, incluyendo actividades en escuelas de música, entre otras.

  • La licenciatura completa en Música será considerada favorablemente, aunque no es un requisito obligatorio.

PNUD – Asistente Psicosocial

  • Estudios en Psicología. De 2 a 5 años de experiencia comprobada en atención psicológica. Experiencia en el manejo de herramientas como Microsoft Office.

¿Dónde consultar las vacantes y cómo aplicar?

Las personas interesadas en estas oportunidades pueden consultar los detalles de cada convocatoria a través del portal oficial de la Cámara de Comercio de Panamá: panacamara.com.

Se recomienda verificar la disponibilidad de las plazas, así como los requisitos y procedimientos de aplicación, antes de enviar la hoja de vida, ya que las convocatorias pueden actualizarse.

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