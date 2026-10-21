Empleos de la CCIAP: conoce las vacantes disponibles para esta semana

Conozca los empleos disponibles en la CCIAP.

La Cámara de Comercio , Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP ) presentó nuevas oportunidades laborales disponibles para esta semana a través de su Bolsa de Empleo.

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María Eugenia Grimaldo, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la CCIAP, dio a conocer algunas de las vacantes que ofrecen distintas empresas y organizaciones, dirigidas a personas con experiencia en áreas comerciales, técnicas y administrativas.

¿Qué vacantes están disponibles?

Entre las oportunidades laborales anunciadas se encuentran las siguientes:

1. Asesor de ventas – UETA

UETA, distribuidor de marcas deportivas como Reebok en Latinoamérica, busca un asesor de ventas para Panamá.

Requisitos:

Experiencia en marcas deportivas.

Disponibilidad de horario.

2. Asociado técnico en infraestructura – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

La organización busca profesionales con formación en arquitectura, ingeniería civil, construcción, electricidad, edificaciones o disciplinas afines.

Requisitos:

Estudios en alguna de las áreas mencionadas.

Manejo de herramientas de Microsoft.

Conocimientos de inglés.

3. Coordinador de programas – PNUD

La vacante está dirigida a personas con formación académica en áreas relacionadas con la gestión, las políticas públicas y el desarrollo social.

Requisitos:

Maestría o licenciatura en políticas públicas, gestión, desarrollo social, ciencias de la salud o disciplinas afines.

Al menos dos años de experiencia progresiva en gestión y coordinación de programas.

Manejo de herramientas de Microsoft.

Conocimientos de inglés.

4. Ejecutivo de leasing operativo o renting – Konzerta

La plataforma Konzerta publica una vacante para profesionales interesados en el área comercial y de arrendamiento operativo.

Requisitos:

Experiencia mínima de dos años en cargos comerciales, leasing operativo o renting.

Formación en ingeniería comercial, finanzas, marketing, administración de negocios internacionales o carreras afines.

5. Auditor de taller – Konzerta

Esta posición está dirigida a profesionales del área automotriz con experiencia en supervisión y control de calidad.

Requisitos:

Título en mecánica automotriz o tecnología automotriz.

Experiencia mínima de un año en control de calidad, asesoría de servicio técnico o puestos técnicos en concesionarios o empresas de flotas vehiculares.

Oportunidades de empleo disponibles para esta semana en el portal de la Cámara de Comercio, https://t.co/C6GfXT3rbs. pic.twitter.com/mTsw4wh9yq — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

¿Dónde consultar las vacantes y postularse?

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos específicos y presentar sus postulaciones a través de la página web panacamara.com.

Se recomienda revisar las condiciones de cada oferta antes de aplicar, ya que los requisitos y la disponibilidad de las vacantes pueden variar.