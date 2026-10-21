Empleos de la CCIAP: conoce las vacantes disponibles para esta semana

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) presentó nuevas oportunidades laborales disponibles para esta semana a través de su Bolsa de Empleo.
María Eugenia Grimaldo, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la CCIAP, dio a conocer algunas de las vacantes que ofrecen distintas empresas y organizaciones, dirigidas a personas con experiencia en áreas comerciales, técnicas y administrativas.
¿Qué vacantes están disponibles?
Entre las oportunidades laborales anunciadas se encuentran las siguientes:
1. Asesor de ventas – UETA
UETA, distribuidor de marcas deportivas como Reebok en Latinoamérica, busca un asesor de ventas para Panamá.
Requisitos:
-
Experiencia en marcas deportivas.
Disponibilidad de horario.
2. Asociado técnico en infraestructura – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
La organización busca profesionales con formación en arquitectura, ingeniería civil, construcción, electricidad, edificaciones o disciplinas afines.
Requisitos:
-
Estudios en alguna de las áreas mencionadas.
Manejo de herramientas de Microsoft.
Conocimientos de inglés.
3. Coordinador de programas – PNUD
La vacante está dirigida a personas con formación académica en áreas relacionadas con la gestión, las políticas públicas y el desarrollo social.
Requisitos:
-
Maestría o licenciatura en políticas públicas, gestión, desarrollo social, ciencias de la salud o disciplinas afines.
Al menos dos años de experiencia progresiva en gestión y coordinación de programas.
Manejo de herramientas de Microsoft.
Conocimientos de inglés.
4. Ejecutivo de leasing operativo o renting – Konzerta
La plataforma Konzerta publica una vacante para profesionales interesados en el área comercial y de arrendamiento operativo.
Requisitos:
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Experiencia mínima de dos años en cargos comerciales, leasing operativo o renting.
Formación en ingeniería comercial, finanzas, marketing, administración de negocios internacionales o carreras afines.
5. Auditor de taller – Konzerta
Esta posición está dirigida a profesionales del área automotriz con experiencia en supervisión y control de calidad.
Requisitos:
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Título en mecánica automotriz o tecnología automotriz.
Experiencia mínima de un año en control de calidad, asesoría de servicio técnico o puestos técnicos en concesionarios o empresas de flotas vehiculares.
¿Dónde consultar las vacantes y postularse?
Las personas interesadas pueden consultar los requisitos específicos y presentar sus postulaciones a través de la página web panacamara.com.
Se recomienda revisar las condiciones de cada oferta antes de aplicar, ya que los requisitos y la disponibilidad de las vacantes pueden variar.