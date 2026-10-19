Mitradel anuncia nuevas vacantes laborales en varias provincias de Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) dio a conocer una nueva lista de oportunidades laborales disponibles en distintas provincias del país, según informó su vocera, Karlina Juliao.
Conozca las vacantes de empleo disponibles y los requisitos
Estas son algunas de las posiciones anunciadas y los requisitos para aplicar:
Vacante en Colón
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Supervisor de garantía y mantenimiento: estudios culminados o en curso en edificaciones, ingeniería civil o arquitectura.
Vacante en Veraguas
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Tinteador(a) de pinturas: bachiller completo y conocimientos en preparación de pinturas arquitectónicas y automotrices.
Vacante en Coclé
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Recepcionista o servicio al cliente: bachiller completo o estudios universitarios en curso. Se requiere dominio del inglés, manejo de Word, Excel y PowerPoint, así como de bases de datos.
Vacantes en Chiriquí
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Ejecutivo comercial agropecuario: estudiante o graduado de Ingeniería Agronómica, con amplio conocimiento del mercado agropecuario.
Vendedor(a): bachiller completo, conocimientos en ventas, licencia de conducir vigente y manejo avanzado de Microsoft Office.
Vacantes en Panamá
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Ejecutivo comercial: bachiller completo, conocimientos en licitaciones gubernamentales y licencia de conducir vigente.
Montacarguista y ayudante general: bachiller completo, experiencia comprobada como montacarguista, en labores de bodega y manejo de mercancía.
Técnico de mantenimiento general: bachillerato o formación técnica en áreas afines, con conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo.
Encargado de bodega: bachiller completo o estudios en curso en logística, administración de empresas, ingeniería industrial, operaciones o carreras afines.
¿Dónde consultar las vacantes?
Las personas interesadas en aplicar pueden consultar en Empleos Panamá para obtener información sobre estas oportunidades, conocer los procedimientos de postulación y verificar si hay nuevas ofertas laborales disponibles.