Mitradel anuncia nuevas vacantes laborales en varias provincias de Panamá

Conozca las ofertas de empleo por parte del Mitradel. TReporta

Por Orlanys Castellano El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) dio a conocer una nueva lista de oportunidades laborales disponibles en distintas provincias del país, según informó su vocera, Karlina Juliao.

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Conozca las vacantes de empleo disponibles y los requisitos Estas son algunas de las posiciones anunciadas y los requisitos para aplicar: Vacante en Colón Supervisor de garantía y mantenimiento: estudios culminados o en curso en edificaciones, ingeniería civil o arquitectura. Vacante en Veraguas Tinteador(a) de pinturas: bachiller completo y conocimientos en preparación de pinturas arquitectónicas y automotrices. Vacante en Coclé Recepcionista o servicio al cliente: bachiller completo o estudios universitarios en curso. Se requiere dominio del inglés, manejo de Word, Excel y PowerPoint, así como de bases de datos. Vacantes en Chiriquí Ejecutivo comercial agropecuario: estudiante o graduado de Ingeniería Agronómica, con amplio conocimiento del mercado agropecuario.

Vendedor(a): bachiller completo, conocimientos en ventas, licencia de conducir vigente y manejo avanzado de Microsoft Office. Vacantes en Panamá Ejecutivo comercial: bachiller completo, conocimientos en licitaciones gubernamentales y licencia de conducir vigente.

Montacarguista y ayudante general: bachiller completo, experiencia comprobada como montacarguista, en labores de bodega y manejo de mercancía.

Técnico de mantenimiento general: bachillerato o formación técnica en áreas afines, con conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo.

Encargado de bodega: bachiller completo o estudios en curso en logística, administración de empresas, ingeniería industrial, operaciones o carreras afines. Karlina Juliao, vocera del @MitradelPma, compartió algunas de las oportunidades laborales disponibles para esta semana en la Bolsa de Empleo de la institución. pic.twitter.com/uac3pNw65U — Telemetro Reporta (@TReporta) October 19, 2026 ¿Dónde consultar las vacantes? Las personas interesadas en aplicar pueden consultar en Empleos Panamá para obtener información sobre estas oportunidades, conocer los procedimientos de postulación y verificar si hay nuevas ofertas laborales disponibles.