Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2026 - 09:40

Mitradel anuncia nuevas vacantes laborales en varias provincias de Panamá

Las ofertas de empleo por parte del Mitradel incluyen puestos en varias regiones Panamá, con requisitos que varían según el cargo y la experiencia.

Conozca las ofertas de empleo por parte del Mitradel. 

Conozca las ofertas de empleo por parte del Mitradel. 

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) dio a conocer una nueva lista de oportunidades laborales disponibles en distintas provincias del país, según informó su vocera, Karlina Juliao.

Conozca las vacantes de empleo disponibles y los requisitos

Estas son algunas de las posiciones anunciadas y los requisitos para aplicar:

Vacante en Colón

  • Supervisor de garantía y mantenimiento: estudios culminados o en curso en edificaciones, ingeniería civil o arquitectura.

Vacante en Veraguas

  • Tinteador(a) de pinturas: bachiller completo y conocimientos en preparación de pinturas arquitectónicas y automotrices.

Vacante en Coclé

  • Recepcionista o servicio al cliente: bachiller completo o estudios universitarios en curso. Se requiere dominio del inglés, manejo de Word, Excel y PowerPoint, así como de bases de datos.

Vacantes en Chiriquí

  • Ejecutivo comercial agropecuario: estudiante o graduado de Ingeniería Agronómica, con amplio conocimiento del mercado agropecuario.

  • Vendedor(a): bachiller completo, conocimientos en ventas, licencia de conducir vigente y manejo avanzado de Microsoft Office.

Vacantes en Panamá

  • Ejecutivo comercial: bachiller completo, conocimientos en licitaciones gubernamentales y licencia de conducir vigente.

  • Montacarguista y ayudante general: bachiller completo, experiencia comprobada como montacarguista, en labores de bodega y manejo de mercancía.

  • Técnico de mantenimiento general: bachillerato o formación técnica en áreas afines, con conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo.

  • Encargado de bodega: bachiller completo o estudios en curso en logística, administración de empresas, ingeniería industrial, operaciones o carreras afines.

¿Dónde consultar las vacantes?

Las personas interesadas en aplicar pueden consultar en Empleos Panamá para obtener información sobre estas oportunidades, conocer los procedimientos de postulación y verificar si hay nuevas ofertas laborales disponibles.

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