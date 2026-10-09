Empleos en Panamá: estas empresas tienen vacantes disponibles y así puede aplicar

Las personas que buscan empleos en Panamá pueden consultar distintas vacantes laborales en áreas como finanzas, ventas, contabilidad, banca y logística. Entre las ofertas recopiladas figuran posiciones para estudiantes, profesionales y trabajadores con experiencia, publicadas a través de plataformas de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).
Empleos en Panamá: empresas y requisitos para aplicar
Entre las oportunidades difundidas a través de la CCIAP se encuentran las siguientes:
Microserfin — Practicante en Finanzas y Economía
Se requiere disponibilidad para trabajar a tiempo completo, una carta avalada por la universidad y una certificación del seguro médico universitario.
Empresa panameña de alimentos — Ayudante de ventas
Los aspirantes deben contar con experiencia básica en distribución y apoyo en ventas, además de conocimientos de inventarios.
Ueta Duty Free America — Asistente de contabilidad bilingüe
Se solicitan al menos dos años de experiencia, dominio del inglés y conocimientos en cuentas por pagar y SAP Business One.
Credicorp Bank — Oficial de Operaciones de Préstamos
Se requiere licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines y tres años de experiencia en operaciones bancarias.
Banistmo — Gerente de Televentas
Los interesados deben contar con al menos dos años de experiencia en ventas y servicios de productos financieros, conocimientos administrativos y manejo de herramientas CRM.
Los aspirantes pueden consultar información sobre estas oportunidades en el sitio de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
MITRADEL: otras vacantes de empleo en Panamá
Entre las ofertas recopiladas de la plataforma Empleos Panamá figuran posiciones en distintas provincias del país:
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Asesor de crédito: Panamá Oeste, Herrera, Coclé y Colón. Se solicitan estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines y licencia de conducir vigente.
Operador de patio: Colón. Se requiere bachillerato completo y experiencia en trabajos de patio, plantas industriales, bodegas, puertos, logística, construcción o actividades similares.
Capataz electricista: Panamá. Se solicita bachillerato industrial reconocido en el país y al menos tres años de experiencia como instalador electricista.
Gerente de sucursal retail: Panamá. Se requieren estudios en Administración, Mercadeo o áreas relacionadas.
Técnico de videovigilancia: Panamá. Se solicita formación técnica en Electrónica, Electricidad, Informática, Telecomunicaciones, Redes o carreras afines.
Ayudante general de bodega y despacho: Panamá. Se requiere bachillerato completo y experiencia en bodega, almacén, logística o despacho.
Conductor de entregas: Panamá. Se solicita experiencia en carga y descarga de mercancía, conducción de camiones de reparto y licencia vigente tipo F.
Asistente administrativa contable: Panamá. Los aspirantes deben contar con título universitario o estar cursando estudios en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.
¿Cómo aplicar a las vacantes de empleo?
Las personas interesadas pueden consultar las oportunidades y sus requisitos en los portales correspondientes:
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CCIAP: www.panacamara.com
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MITRADEL: www.empleospanama.gob.pa
Para las ofertas del MITRADEL, los aspirantes pueden ingresar a Empleos Panamá, registrarse, completar su perfil y consultar las plazas que se ajusten a su experiencia y formación.
Antes de postularse, se recomienda verificar que la vacante continúe abierta, revisar los requisitos específicos y confirmar las instrucciones de aplicación publicadas por la empresa o la plataforma oficial.