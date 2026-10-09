Vacantes Nacionales -  9 de octubre de 2026 - 09:21

Empleos en Panamá: estas empresas tienen vacantes disponibles y así puede aplicar

Empresas en Panamá anuncian ofertas de empleos en finanzas, ventas, contabilidad y logística. Conoce los puestos, requisitos y dónde postularte.

Empleos en Panamá

Empleos en Panamá

MITRADEL
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las personas que buscan empleos en Panamá pueden consultar distintas vacantes laborales en áreas como finanzas, ventas, contabilidad, banca y logística. Entre las ofertas recopiladas figuran posiciones para estudiantes, profesionales y trabajadores con experiencia, publicadas a través de plataformas de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

Empleos en Panamá: empresas y requisitos para aplicar

Entre las oportunidades difundidas a través de la CCIAP se encuentran las siguientes:

Microserfin — Practicante en Finanzas y Economía

Se requiere disponibilidad para trabajar a tiempo completo, una carta avalada por la universidad y una certificación del seguro médico universitario.

Empresa panameña de alimentos — Ayudante de ventas

Los aspirantes deben contar con experiencia básica en distribución y apoyo en ventas, además de conocimientos de inventarios.

Ueta Duty Free America — Asistente de contabilidad bilingüe

Se solicitan al menos dos años de experiencia, dominio del inglés y conocimientos en cuentas por pagar y SAP Business One.

Credicorp Bank — Oficial de Operaciones de Préstamos

Se requiere licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines y tres años de experiencia en operaciones bancarias.

Banistmo — Gerente de Televentas

Los interesados deben contar con al menos dos años de experiencia en ventas y servicios de productos financieros, conocimientos administrativos y manejo de herramientas CRM.

Los aspirantes pueden consultar información sobre estas oportunidades en el sitio de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

MITRADEL: otras vacantes de empleo en Panamá

Entre las ofertas recopiladas de la plataforma Empleos Panamá figuran posiciones en distintas provincias del país:

  • Asesor de crédito: Panamá Oeste, Herrera, Coclé y Colón. Se solicitan estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines y licencia de conducir vigente.

  • Operador de patio: Colón. Se requiere bachillerato completo y experiencia en trabajos de patio, plantas industriales, bodegas, puertos, logística, construcción o actividades similares.

  • Capataz electricista: Panamá. Se solicita bachillerato industrial reconocido en el país y al menos tres años de experiencia como instalador electricista.

  • Gerente de sucursal retail: Panamá. Se requieren estudios en Administración, Mercadeo o áreas relacionadas.

  • Técnico de videovigilancia: Panamá. Se solicita formación técnica en Electrónica, Electricidad, Informática, Telecomunicaciones, Redes o carreras afines.

  • Ayudante general de bodega y despacho: Panamá. Se requiere bachillerato completo y experiencia en bodega, almacén, logística o despacho.

  • Conductor de entregas: Panamá. Se solicita experiencia en carga y descarga de mercancía, conducción de camiones de reparto y licencia vigente tipo F.

  • Asistente administrativa contable: Panamá. Los aspirantes deben contar con título universitario o estar cursando estudios en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.

¿Cómo aplicar a las vacantes de empleo?

Las personas interesadas pueden consultar las oportunidades y sus requisitos en los portales correspondientes:

Para las ofertas del MITRADEL, los aspirantes pueden ingresar a Empleos Panamá, registrarse, completar su perfil y consultar las plazas que se ajusten a su experiencia y formación.

Antes de postularse, se recomienda verificar que la vacante continúe abierta, revisar los requisitos específicos y confirmar las instrucciones de aplicación publicadas por la empresa o la plataforma oficial.

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