Empleos en Panamá: estas empresas tienen vacantes disponibles y así puede aplicar

Las personas que buscan empleos en Panamá pueden consultar distintas vacantes laborales en áreas como finanzas, ventas, contabilidad, banca y logística. Entre las ofertas recopiladas figuran posiciones para estudiantes, profesionales y trabajadores con experiencia, publicadas a través de plataformas de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

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Empleos en Panamá: empresas y requisitos para aplicar

Entre las oportunidades difundidas a través de la CCIAP se encuentran las siguientes:

Microserfin — Practicante en Finanzas y Economía

Se requiere disponibilidad para trabajar a tiempo completo, una carta avalada por la universidad y una certificación del seguro médico universitario.

Empresa panameña de alimentos — Ayudante de ventas

Los aspirantes deben contar con experiencia básica en distribución y apoyo en ventas, además de conocimientos de inventarios.

Ueta Duty Free America — Asistente de contabilidad bilingüe

Se solicitan al menos dos años de experiencia, dominio del inglés y conocimientos en cuentas por pagar y SAP Business One.

Credicorp Bank — Oficial de Operaciones de Préstamos

Se requiere licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines y tres años de experiencia en operaciones bancarias.

Banistmo — Gerente de Televentas

Los interesados deben contar con al menos dos años de experiencia en ventas y servicios de productos financieros, conocimientos administrativos y manejo de herramientas CRM.

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La Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF y

secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva… pic.twitter.com/NKFbVJybbS — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) October 9, 2026

Los aspirantes pueden consultar información sobre estas oportunidades en el sitio de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

MITRADEL: otras vacantes de empleo en Panamá

Entre las ofertas recopiladas de la plataforma Empleos Panamá figuran posiciones en distintas provincias del país:

Asesor de crédito: Panamá Oeste, Herrera, Coclé y Colón. Se solicitan estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines y licencia de conducir vigente.

Operador de patio: Colón. Se requiere bachillerato completo y experiencia en trabajos de patio, plantas industriales, bodegas, puertos, logística, construcción o actividades similares.

Capataz electricista: Panamá. Se solicita bachillerato industrial reconocido en el país y al menos tres años de experiencia como instalador electricista.

Gerente de sucursal retail: Panamá. Se requieren estudios en Administración, Mercadeo o áreas relacionadas.

Técnico de videovigilancia: Panamá. Se solicita formación técnica en Electrónica, Electricidad, Informática, Telecomunicaciones, Redes o carreras afines.

Ayudante general de bodega y despacho: Panamá. Se requiere bachillerato completo y experiencia en bodega, almacén, logística o despacho.

Conductor de entregas: Panamá. Se solicita experiencia en carga y descarga de mercancía, conducción de camiones de reparto y licencia vigente tipo F.

Asistente administrativa contable: Panamá. Los aspirantes deben contar con título universitario o estar cursando estudios en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.

Vacantes diponibles en la Bolsa de Empleo del Mitradel https://t.co/4u651vMj2P — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2026

¿Cómo aplicar a las vacantes de empleo?

Las personas interesadas pueden consultar las oportunidades y sus requisitos en los portales correspondientes:

Para las ofertas del MITRADEL, los aspirantes pueden ingresar a Empleos Panamá, registrarse, completar su perfil y consultar las plazas que se ajusten a su experiencia y formación.

Antes de postularse, se recomienda verificar que la vacante continúe abierta, revisar los requisitos específicos y confirmar las instrucciones de aplicación publicadas por la empresa o la plataforma oficial.