El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ), Nicolás Brea, expresó su preocupación por los constantes daños que sufren los semáforos en distintas provincias de Panamá, debido a accidentes de tránsito ocasionados por conductores que presuntamente manejan bajo los efectos del alcohol o exceden los límites de velocidad. Según explicó, cada semáforo afectado puede costar entre B/.25,000 y B/.30,000.

Las declaraciones se dieron mientras la institución se prepara para desarrollar los operativos de tránsito de fin de año, período en el que las autoridades buscan reforzar la seguridad vial.

ATTT reporta daños a semáforos en Panamá, Colón y Chiriquí

Brea explicó que, durante los últimos fines de semana, se han registrado incidentes en los que conductores colisionan contra semáforos, provocando daños que afectan su funcionamiento y obligan a las autoridades a destinar recursos para repararlos o reemplazarlos.

“Los semáforos están funcionando, tenemos todos los fines de semana algún conductor irresponsable que colisiona los semáforos, los destruye o los inutiliza y tenemos que en la semana utilizar esfuerzo y recursos económicos del gobierno para reemplazar ese semáforo, porque cada semáforo que se dañe es imprescindible en el manejo del tráfico vehicular”, indicó.

El funcionario señaló que esta situación se ha presentado principalmente en las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí, donde los daños han sido considerables.