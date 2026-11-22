La República de Panamá objetó este domingo 22 de noviembre el acuerdo final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Turquía, al considerar que el documento no contempla las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática. La delegación panameña, encabezada por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, cuestionó la falta de compromisos concretos y los retrocesos en materia de justicia climática.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) explicó que Panamá había comunicado formalmente, el pasado 19 de noviembre, ocho principios que considera indispensables para alcanzar un acuerdo aceptable, posición que mantiene tras conocer la propuesta final de la cumbre.

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¿Por qué Panamá vetó el acuerdo final de la COP31?

De acuerdo con MiAmbiente, la delegación panameña presentó tres razones principales para rechazar el documento:

Compromisos insuficientes: el texto repite acuerdos anteriores sin establecer medidas que permitan cerrar la brecha entre las acciones actuales y las recomendaciones científicas.

Dependencia de tecnologías no comprobadas: Panamá cuestiona que se apueste excesivamente por mecanismos como la captura y almacenamiento de carbono, en lugar de impulsar transformaciones profundas.

Retrocesos en los compromisos climáticos: el documento debilita el lenguaje establecido en decisiones anteriores, lo que la delegación considera un retroceso.

“Nuestra responsabilidad no es negociar lo mínimo. Nuestra responsabilidad es hacer lo correcto. Nuestra responsabilidad es proteger el planeta”, expresó la delegación panameña.

Asimismo, insistió en que los países que más han contribuido al calentamiento global deben asumir una responsabilidad proporcional en las soluciones.

Panamá exige mayores compromisos para limitar el calentamiento global

Durante su intervención, la delegación sostuvo que las decisiones internacionales deben fundamentarse en la evidencia científica y reconocer las dificultades para mantener el calentamiento global dentro del límite de 1.5 °C.

“Ya es suficiente de postergar las decisiones difíciles. Ya es suficiente de pedir más ambición a quienes menos han contribuido a esta crisis mientras sigue siendo insuficiente el apoyo que reciben para actuar”, manifestó.

Panamá también aclaró que su objeción no representa un rechazo a la cooperación internacional.

“Panamá cree en el multilateralismo. Panamá ha negociado de buena fe desde el primer día. Pero la buena fe también exige decir claramente cuando un texto no nos hace avanzar”, señaló la delegación.

Panamá expone el impacto del cambio climático sobre el Canal

Como parte de su posición, Panamá recordó que se considera un país carbono negativo, debido a su capacidad de absorber más emisiones de carbono de las que genera.

El país también destacó sus esfuerzos de conservación ambiental, entre ellos:

La protección de bosques y océanos.

La reforestación de más de 10,000 hectáreas en la cuenca del Canal de Panamá.

La construcción de infraestructura que permite reutilizar aproximadamente el 60 % del agua en cada tránsito de buques por el Canal.

Pese a estas medidas, la delegación recordó que la sequía asociada al cambio climático y al fenómeno de El Niño en 2023 obligó a reducir el tránsito de embarcaciones por la vía interoceánica.

Además, mencionó el proyecto del nuevo embalse de Río Indio, destinado a fortalecer el abastecimiento de agua para la población y las operaciones del Canal de Panamá.

“Un país no puede seguir moviendo ríos para mantenerse al día con un planeta que se calienta. Esto no puede continuar”, subrayó la delegación.

Con esta posición, Panamá reiteró su llamado a establecer compromisos internacionales más ambiciosos, basados en la ciencia y en una distribución proporcional de las responsabilidades frente a la crisis climática.