La Selección Sub-17 de Panamá se enfrenta a Grecia este domingo 22 de noviembre, desde las 7:30 a. m. (hora panameña), en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar 2026. El equipo dirigido por Felipe Baloy buscará conseguir sus primeros tres puntos del torneo tras caer 2-0 ante Catar en su debut.
Deportes Deportes - 22 de noviembre de 2026 - 06:20
Grecia vs. Panamá EN VIVO por RPC: Mundial Sub-17 de Catar 2026
Panamá enfrenta a Grecia este domingo 22 de noviembre a las 7:30 a. m. en el Mundial Sub-17 de Catar 2026. Siga el partido EN VIVO por RPC.
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