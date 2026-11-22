La Selección Sub-17 de Panamá se enfrenta a Grecia este domingo 22 de noviembre, desde las 7:30 a. m. (hora panameña), en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar 2026. El equipo dirigido por Felipe Baloy buscará conseguir sus primeros tres puntos del torneo tras caer 2-0 ante Catar en su debut.