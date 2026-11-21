El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con la Caja de Ahorros, realizará una jornada de entrega de 5,138 tarjetas PUNCH en la comarca Guna Yala, del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026. El operativo está dirigido a beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) y otros programas de becas.

La jornada beneficiará a 9,920 estudiantes y se desarrollará en horario de 7:00 a. m. a 12:00 mediodía. Para retirar la tarjeta, será indispensable que el beneficiario tenga saldo reflejado en la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

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¿Dónde entregarán las tarjetas PUNCH del IFARHU el lunes 23 de noviembre?

Según el cronograma divulgado, la entrega del lunes 23 de noviembre contempla los siguientes puntos:

Puerto Obaldía

Centro de entrega: comunidad de Puerto Obaldía.

Centros educativos incluidos: Escuela Armila, Escuela Octavio Ceballos, Escuela Carreto y Escuela Anachucuna.

También figura la comunidad de La Miel dentro de la programación.

Tubualá

Centro de entrega: comunidad de Mulatupu.

Centros educativos incluidos: Escuela Arcadio Martínez, Escuela Nibaguiña Cabú, Escuela Cuba, Escuela Caledonia, Escuela Mansucun, Escuela Navagandi y Escuela Isla Pino.

Requisito para retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U

El IFARHU y la Caja de Ahorros establecieron que solo podrán retirar su tarjeta los beneficiarios que tengan saldo reflejado en la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

La entrega continuará hasta el jueves 26 de noviembre en otros puntos de Guna Yala, de acuerdo con el cronograma institucional.

Los beneficiarios deberán verificar el centro de entrega que les corresponde antes de trasladarse.